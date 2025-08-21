L'OAR estrena la temporada amb un doble compromís de nivell a la Supercopa Catalana

El Boccaccio Arena es vesteix de gala per a l'estrena oficial de la temporada 25-26 per a l'OAR Gràcia, i ho fa amb un doble enfrontament de gran nivell a les semifinals de la Supercopa Catalana aquest divendres. La tarda l'iniciarà l'equip femení que s'enfrontarà al Granollers, de la màxima categoria estatal, a partir de les 18 h. Quan acabi l'eliminatòria, a les 20 h, serà el torn del plat més fort, la visita del Barça, equip més llorejat de la història de la Champions amb dotze trofeus. Un gegant del continent que visitarà el pavelló gracienc.
Els de Pere Ayats es van posar en marxa el dimarts, amb el primer entrenament de la pretemporada. "Les primeres sensacions són bones, pel que fa a l'actitud. Lògicament, encara és molt d'hora per parlar d'handbol, però estem des del primer dia gairebé tota la plantilla, que en equips amateurs sempre és complicat per les dates. Això és positiu perquè demostra les ganes que hi havia de començar", afirma el tècnic. Els blanc-i-verds van tancar la 24-25 com a subcampions de la Copa Catalana, però després d'una temporada agredolça i sense al·licients competitius durant gran part de la segona volta. "Estem en un moment en què la gent de la casa ha de donar aquesta passa endavant per créixer com a equip. Els veterans han de veure el seu rol i els joves adaptar-se i ser importants. És una transició dolça", afirma.
La plantilla serà força continuista respecte a la temporada passada amb únicament les baixes de Marc Andreu i Guillem Correro i l'arribada de Jacob Garcia del Sant Esteve Sesrovires. A més, jugadors importants en l'històric any del juvenil passaran a formar part del primer equip com Dante Companys, Martí Monràs i Pau Guimerà. La primera prova serà el divendres, en un duel en què la balança està molt decantada, però que servirà com a primer test, i sense res a perdre. "Jugar partits com aquests ha de ser un premi i una festa pel club. Jugar Supercopa et fa començar a entrenar més d'hora, però pel partit que és i el rival els jugadors estan il·lusionats. No sempre tens oportunitat d'estar a la pista amb alguns dels millors del món", analitza el tècnic.
Tornarà al Boccaccio el sabadellenc Aleix Gómez, format a l'OAR i bon amic de Pere Ayats. "Tenim una gran relació. Va estar en un dels primers equips que vaig entrenar i li tinc molta estima. Sempre és agradable veure jugadors de la casa arribar al més alt nivell. Ens fa molta il·lusió que torni a casa i esperem que a ell també li faci". També estarà, en la plantilla del Barça, un altre dels sabadellencs en dinàmica de selecció, Dani Fernández, que ha arribat al conjunt culer aquest estiu procedent de l'Stuttgart.
El renovat femení d'Ibáñez, rep el Granollers
L'equip femení gracienc, per la seva banda, estrena el canvi de cicle. Ara amb Pol Ibáñez a la banqueta, les blanc-i-verdes inicien l'etapa amb força canvis després d'una temporada històrica amb l'ascens (que no es va consumar) a Or i la Copa Catalana. "L'equip ha canviat bastant amb diverses baixes significatives. Hem donat l'alternativa a diverses jugadores de la base que tenen potencial i necessiten aquest rodatge a la categoria", assegura el nou entrenador. Aquest dimecres van completar el primer entrenament.
La plantilla ha patit força canvis amb les baixes de Janna Sobrepera, Maria Monllor, Alba Martín o la portera Olga Pena, entre d'altres. En canvi, les jugadores que continuen com Maria Fernández, Jordina Salvador o Clàudia Marrugat formaran la columna vertebral del nou OAR. "No ha d'haver-hi pressió pel que ha passat abans. És un projecte bo amb un equip que serà molt competitiu i jove. La categoria sembla que marca molt, però al final som un equip amateur i afrontem la temporada amb ganes perquè les coses surtin el millor possible", afirma Ibáñez.
El duel davant del BM Granollers servirà per obrir foc a la temporada. Malgrat que és un equip de màxima categoria, és més conegut al barri de Gràcia perquè ha estat rival en diverses ocasions en els últims anys en la mateixa competició. "Que el primer duel sigui important i davant d'un gran rival ens obliga a començar ja amb intensitat màxima. És un dels millors equips de l'estat i això ens ha de servir d'al·licient per donar el màxim en unes dates encara complicades. Anirem a totes", admet. També hi haurà un retrobament amb el retorn al Boccaccio de la jugadora formada al club, Mireia Torras.