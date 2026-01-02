El CE Sabadell inaugura el 2026 en un dels estadis més complicats de la categoria

L’últim desplaçament de la primera volta també serveix per obrir el 2026 i mesurar com ha estat la tornada a la feina del Centre d’Esports després de l’aturada nadalenca. Els de Ferran Costa van reprendre els entrenaments diumenge passat i, un cop cremats els torrons i àpats d’aquestes festes, estan llestos per a la competició amb la visita a un dels camps més complicats de la categoria: el Rico Pérez de l’Hércules, aquest dissabte a les 21 h (en directe a LaLiga Plus, Football Club i Movistar Plus). “L’equip ha tornat bé, amb molta fam. Vam fer una petita pretemporada els dos primers dies amb triples sessions i el missatge és que tot el que volem s’aconsegueix a base de treball. No he tingut la sensació que haguem estat aturats una setmana”, assegura el tècnic.
Aquest duel a Alacant també coincideix amb el segon dia oficial de mercat d’hivern. Tot i que les arribades en forma de cessió dels atacants Alan Godoy i Xavi Moreno estan pràcticament tancades, de moment encara no hi ha oficialitat i, per tant, no haurien d'estar disponibles per al duel. “Són dos grans jugadors que ens agraden i el club està treballant en aquestes situacions que es poden. No hi ha res oficial i no són futbolistes del Sabadell. Tant de bo ho acabin sent perquè encaixen molt bé amb el projecte. Sobretot volem jugadors que vulguin formar part d’aquest equip i no que ens facin creure que ens estan fent un favor. Estar aquí és un privilegi. Això ho tenim tots claríssim”, diu Costa.
De fet, l’únic moviment confirmat en la finestra és la baixa de Sergio Cortés. “És de justícia tenir unes paraules per un jugador que va ser clau perquè el Sabadell estigui ara a Primera Federació. Aquesta temporada ens ha ajudat molt des d’un rol que potser no volia, però sent una persona amb caràcter no ha posat ni una mala cara i ha aportat molt en aquest primer tram de competició. Estic molt content d’haver-me retrobat amb ell i haver-lo entrenat”, remarca l’entrenador, que ha definit el ja excapità com un "bon amic".
Torna Urri; Escudero, Kaiser i Molina, encara fora
Pel que fa a la resta de la plantilla, el tècnic recupera a Urri, qui va complir sanció davant de l’Atlético Madrileño, però encara no estaran disponibles Kaiser, Rodri Escudero ni Jan Molina. Una de les incògnites pel que fa a l’onze titular és la posició de David Astals que va donar un gran rendiment en el mig del camp en l’anterior enfrontament. Costa no ha donat pistes sobre la demarcació que ocuparà el ‘xino’ al Rico Pérez tot i que ha confirmat que tant ell com el vigatà seran titulars. “No donaré pistes del pla de partit”, diu. I és que fins i tot amb baixes sensibles, el final d’any del Centre d’Esports va ser extraordinari, guanyant alguns dels grans projectes de la categoria, inclòs el líder, i tancant el 2025 amb cinc victòries en sis partits i a un punt del primer lloc.
Al davant, no obstant això, estarà un altre dels equips més en forma del grup, un Hércules que des de l’arribada de Beto Company a la banqueta suma onze punts de quinze i encara no ha perdut. Els alacantins són vuitens a un punt de la zona play-off. “Espero un partit de màxima dificultat. És una de les grans places del grup i amb un equip que té aspiracions d’ascens. Ho han dit obertament i el seu objectiu és estar a Segona Divisió. Jugarem contra tot això des de la nostra identitat, des de la il·lusió i intentant imposar el nostre joc. Sabem que tenen grans jugadors, però és el discurs de tota la temporada perquè la categoria és molt competitiva i tots els partits són molt complicats”, analitza Costa.
Al Rico Pérez, a més, només han concedit un empat i una derrota i acumulen cinc triomfs consecutius. “La mentalitat és la mateixa cada setmana i en cada camp. Tenim una personalitat pròpia i un full de ruta clar que es basa a respectar tots els rivals, però mirar-los als ulls i competir contra ells. Estic segur que ens ho posaran difícil i també estic segur que l’equip respondrà. És un repte i l’afrontem amb tota la intenció de fer un gran partit”, assegura. Com a curiositat, el tècnic tarragoní va ser el segon entrenador de Ferran Costa en el primer tram de la temporada passada a l'Andorra. Després de la destitució del de Castelldefels, Company va agafar l'equip i va aconseguir l'ascens.
Un estadi històricament nefast
Els duels entre Hércules i Sabadell són força recurrents en les principals categories del futbol estatal. Si bé és cert que en balanç general d'enfrontaments els resultats estan repartits amb dinou victòries dels alacantins, onze dels arlequinats i dotze empats, com a visitant els registres són molt negatius per als sabadellencs que només han empatat quatre vegades i han sumat un triomf en vint partits. L'única victòria, no obstant això, va ser precisament en el darrer precedent, la temporada 19-20 a Segona B, en què l'equip entrenat per Antonio Hidalgo es va imposar per 0-2 amb gols d'Oscar Rubio i Manu Lanzarote. Podrà repetir el Centre d'Esports o tornarà a marxar de buit del Rico Pérez?