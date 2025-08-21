L’avinguda de Barberà viu un moment dolç de construcció

Al llarg del quilòmetre i escaig de llargada de l’avinguda de Barberà –entre la Gran Via i la plaça de la Creu de Barberà– es poden veure diferents promocions d’habitatges d’obra nova d’iniciativa privada en construcció o amb intenció que hi hagi moviment. Cap a finals de 2026 està previst que s’hi hagin construït més d’una cinquantena d’habitatges en, com a mínim, quatre promocions.
En tots els casos es tracta d’ubicacions en què les edificacions es fan en sòl de reposició, perquè prèviament s’ha enderrocat un o diversos immobles i se’n construeix un de nou. És el cas dels números 67-69 d’aquesta avinguda, on hi havia la Ferreteria Sabadell, protegida per l’Ajuntament, però que s’ha enderrocat pel mal estat en què es trobava el local. En el seu lloc, el solar ja està a punt per construir-hi una promoció d’11 habitatges de dues o tres habitacions.
També és coneguda la cantonada amb el carrer de Sant Sebastià, on hi havia el centre social autogestionat ocupat L’Obrera. S’hi construiran 31 pisos. L’enderroc dels anteriors edificis comentats ja s’ha completat, igual que passa en la parcel·la de l’avinguda de Barberà, 366. En canvi, entre el carrer de Sant Sebastià i la plaça de Montserrat Roig hi ha diverses cases angleses pendents d’enderrocar, a la façana de les quals ja s’anuncia la pròxima promoció, de 12 habitatges.
Tanmateix, hi ha alguns solars, com els de la cantonada amb el carrer d’en Bac de Roda i al costat d’una coneguda botiga d’electrodomèstics, així com al número 396, que podrien ser futures promocions d’habitatge. En carrers adjacents, com Ferrer de Blanes, recentment també s’ha acabat una promoció de 66 pisos fruit de la rehabilitació i conservació de la façana de l’antiga fàbrica d’Antoni Trallero, també denominada Domedel, i protegida pel consistori.
“És un eix important”
L’agent immobiliari de Gesfime Juan Reyes, coneixedor de la zona, explica que “l’avinguda de Barberà és molt llarga, des de la Creu fins a la Rambla, i hi ha zones més demanades que altres”. El sabadellenc destaca que “és un eix important en l’àmbit comercial, amb tots els serveis i comunicacions, i hi ha molta vida. A molta gent li agrada sortir al balcó i veure moviment de gent”. Reyes indica que la part de l’Eixample és més cara que la de la Creu de Barberà, però això no treu atractiu a una zona en què “estàs a prop de la Rambla sense ser-ho. I sempre dic que per aquí passa la cavalcada de Reis!”.