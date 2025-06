Buiden el llac del parc de la Betzuca en compliment del protocol de control de la legionel·la

Imatge poc habitual la que es podrà veure durant unes hores a Sant Quirze. Els Serveis de Manteniment de l'Ajuntament han iniciat aquest dijous les tasques de buidatge del llac del parc de la Betzuca, en el marc del protocol de control de la legionel·la.

L’objectiu principal és netejar i desinfectar el fons del llac, i està previst que els treballs finalitzin aquest mateix divendres. Una vegada les tasques es donin per acabades, es tornarà a omplir el llac amb normalitat i previsiblement tornarà al seu estat habitual al llarg del cap de setmana.

Es tracta d'una pràctica freqüent que s'ha repetit en el passat, per exemple, en altres indrets de la localitat com parc de les Morisques. Els treballs permeten la retirada d’elements com ara fangs, canyes i residus que hi pugui haver, així com la revisió, neteja i desinfecció de la instal·lació hidràulica.