ARA A PORTADA

Sabadell

VÍDEO | Un incendi en una nau de Sabadell genera una densa cortina de fum visible a tota la ciutat

Deu dotacions de bombers s'han desplaçat a la zona dels fets per treballar en l'extinció de les flames

  • Les flames, visibles des de diversos punts de Sabadell -
Publicat el 10 d’agost de 2025 a les 21:28
Actualitzat el 10 d’agost de 2025 a les 21:50

Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi que afecta totalment una nau d'una sola planta al marge de la C-155, entre els termes municipals de Sabadell i Polinyà. Segons fonts del mateix cos, les flames també han afectat parcialment la vegetació del voltant, tot i que asseguren que evoluciona favorablement mentre intenten erradicar les flames. 

L'avís ha saltat a les 20:22 h i s'hi han desplaçat un total de 10 dotacions de bombers, juntament amb diverses unitats de policia. Afortunadament, no hi ha hagut cap persona ferida ni intoxicada i les afectacions han sigut materials. Les flames, per causes que encara es desconeixen, han generat una densa columna de fum negre que es pot veure des de diversos punts de Sabadell i ha generat incertesa entre els ciutadans que s'hi han fixat. 

Estem treballant per ampliar la informació.

Notícies recomenades