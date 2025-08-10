ARA A PORTADA
VÍDEO | Un incendi en una nau de Sabadell genera una densa cortina de fum visible a tota la ciutat Redacció
-
“Em trobo canviant el meu fill en ple carrer damunt d'una tovallola: és indigne” Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
"No podem exposar-los a un cancerigen que sabem que existeix: l'amiant s'ha de retirar de les escoles" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
La Generalitat s'instal·larà a l'edifici modernista de Caixa Sabadell per 30.000 euros mensuals Redacció
Deu dotacions de bombers s'han desplaçat a la zona dels fets per treballar en l'extinció de les flames