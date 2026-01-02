Desallotgen un bloc de pisos a Sabadell per l'incendi d'un quadre elèctric

L'inici de l'any 2026 va ser mogut a l'avinguda de Matadepera de Sabadell. Durant la tarda, els Bombers de la Generalitat es van haver de desplaçar fins a l'indret amb cinc dotacions després que s'originés un incendi en una caixa de registre elèctric del rebedor d'un pis. Finalment, en van acabar treballant tres durant uns minuts, mentre que les altres dues van tornar al parc sense haver d'intervenir.\r\n\r\nEl petit foc va començar pocs minuts després de les sis de la tarda en el tercer pis de l'edifici. Els efectius van haver de desallotjar el bloc de veïns, que havia quedat ple de fum. En arribar al lloc, els bombers van trobar el veí del pis a l'exterior advertint sobre la situació. De seguida, van pujar fins a l'immoble per apagar les flames i ventilar l'espai. Afortunadament, no hi va haver persones ferides ni danys de consideració en els habitatges. Tot va quedar en un ensurt que no va passar desapercebuts per als residents de la zona.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tActuació de Bombers a l`avinguda de Matadepera\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tActuació de Bombers a l`avinguda de Matadepera\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n