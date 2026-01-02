La Grossa de Cap d'any passa de llarg de Sabadell

La Grossa de Cap d’Any va repartir dimecres 31 de desembre poc més de 14 milions d'euros en premis per tot Catalunya. A Sabadell, però, no hi va haver sort. Els municipis més afortunats són el Vendrell, amb més de 7 milions d'euros, Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), amb 976.000 euros, Parets del Vallès, amb 910.000, i Barcelona. En aquesta edició, han estat premiats un total de 273.242 bitllets. El primer premi, amb el número 01379, s’ha venut sencer a la capital del Baix Penedès i ha repartit 200.000 euros per bitllet. El segon, el 92574, distribuït a Girona i Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), ha deixat 65.000 euros per butlleta. El tercer premi, amb el 73762, s'ha venut a Parets del Vallès i per internet, amb 30.000 euros per número.
Dels dos quarts premis, amb 10.000 euros cadascun, el 29181 s'ha venut a Cambrils (Baix Camp) i al nucli de Campdorà de la ciutat de Girona, mentre que el 15376 s'ha venut també al Vendrell, com el primer premi, a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) i per internet.
El primer dels cinquens premis que ha sortit, amb 5.000 euros cadascun, ha estat el 34006, i s'ha venut en un hipermercat Carrefour de l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat, i al supermercat Bonpreu de Súria (Bages). El segon cinquè, el 20005, s'ha venut en un supermercat Bonpreu del carrer Provença de Barcelona, a l'Eixample. Finalment, el tercer i últim cinquè premi, el 68675, s'ha venut a Gelida (Alt Penedès). Per conèixer si un bitllet ha estat premiat es pot consultar el web de Loteries de Catalunya o algun dels punt de venda habilitats.
Facilitat per cobrar els premis
Totes aquelles persones que obtinguin un premi de fins a 1.999 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en un termini aproximat de 48 hores. Als establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros i els premis des de 50 euros, a qualsevol oficina de CaixaBank.
En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per internet, els premis es rebran directament al moneder del compte de l’usuari del web i, en cas que l’import sigui superior als 400 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.
Així mateix, els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al 30 de març de 2026 a la seu de Loteries de Catalunya, situada al número 33 del carrer Enric Granados de Barcelona