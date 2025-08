La velocitat variable es desplega a la C-58

El Servei Català de Trànsit ha avançat els últims anys en la voluntat de fixar trams de velocitat variable a les carreteres catalanes. En una entrevista al Diari, Òscar Llatje, coordinador de seguretat viària i mobilitat de l'organisme, va assenyalar a la C-58 com un dels punts marcats en vermell en el mapa. "És un sistema que pretén laminar el trànsit en hores punta, baixant les velocitats, sobretot, d'entrada a Barcelona", va especificar sobre l'actuació prevista. El projecte sencer, que impacta molt en la nostra comarca, vol agafar el triangle C-58, C-33 i l'AP-7. Un punt de retenció que, assegurava, s'ha de gestionar conjuntament.

L'objectiu era impulsar les mesures aquest any. En els últims dies, tal com confirmen fonts del departament, els treballs a l'asfalt ja s'han començat a veure per implementar el sistema intel·ligent de velocitat variable gràcies a la IA. Concretament, les intervencions s'orienten a un tram de 13 quilòmetres, entre Sant Quirze del Vallès i l'entrada de Barcelona.

Quan estarà operatiu el sistema?

Es tracta d'un camp de proves que està previst que arribi posteriorment a uns 150 quilòmetres del recorregut de l'AP-7. "És una obra complicada i cara. Però tenim l'experiència de la B-23 i la C-32", defensava el mateix Llatje. De fet, Trànsit ja va anunciar el febrer passat la intenció d'iniciar aviat les obres, amb un termini d'execució d'uns dotze mesos en total. Un pas endavant que s'ha donat finalment a l'estiu.

Trànsit a la C-58 al seu pas per Sant Quirze

Victor Castillo

Quan es pugui posar en marxa, el mètode permetrà anticipar-se a les cues i reduir la velocitat màxima en el tram en qüestió a través d'un algoritme propi. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ho ha detallat en les últimes hores a RAC1. "Tindrà càmeres d'IA. Comptarem cotxes, el tipus de cotxes i el temps que triguen a anar d'un lloc a l'altre. Abans que hi hagi una congestió a l'entrada de Barcelona, ja es dispararà i es reduirà la velocitat permesa", especifica.

A partir de la seva implementació, els conductors s'hauran d'habituar a mirar els senyals per saber els límits. Els 80 km/h, segons Llatje, és "una velocitat màgica, que per als cotxes de combustió suposa l'òptim de quilòmetres, contaminant el mínim possible". Però, tal com va precisar, això pot baixar fins i tot a 60 km/h en certs moments. En principi, segons afegeixen des de Trànsit al diari, l'obra civil estaria acabada cap a l'octubre. Llavors, s'iniciaria la instal·lació dels senyals. Un canvi significatiu a la xarxa viària de casa nostra.