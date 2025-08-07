ARA A PORTADA

Una coneguda empresa de lloguer de cotxes s'instal·la en ple Passeig de la Plaça Major de Sabadell

L'obertura de l'establiment ha despertat la sorpresa dels vianants: és un model de negoci, fins ara, poc usual al Centre de la ciutat

  • El pàrquing Saba de la Plaça Major, on hi ha els cotxes de lloguer aparcats -
Publicat el 07 d’agost de 2025 a les 10:51
Actualitzat el 07 d’agost de 2025 a les 10:59

Més canvis en la fisonomia del comerç del Centre de Sabadell. Una empresa de lloguer de vehicles s'ha instal·lat en ple Passeig de la Plaça Major. Es tracta de l'empresa Sixt, una coneguda companyia alemanya que ha aterrat al número 6 de la via, on abans hi havia la botiga de sabates Vives. És un episodi més de com la fotografia del comerç a la ciutat ha anat canviat notablement durant l'última dècada, de negocis familiars a grans empreses.

On aparca l'empresa els vehicles?

L'empresa disposa de desenes de cotxes de lloguer –de moment– aparcats a la planta -2 del pàrquing Saba de sota de la Plaça Major. Segons informen al Diari fonts del consistori, es tracta d'una concessió municipal per la construcció i explotació del pàrquing. En el cas de serveis addicionals, com el lloguer de places a una empresa privada o si es vol posar una base de vehicles de rènting o de neteja o lockers, les mateixes veus fan saber que s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. L'aparició d'aquesta nova tipologia de comerç, inusual en ple Centre, desperta la sorpresa entre els vianants que transiten per la zona.

