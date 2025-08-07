ARA A PORTADA
-
El dilema del BBVA amb l'opa al Banc Sabadell: "O millora l'oferta, o no té res a fer" Albert Acín Serra
-
-
-
Sabadell prova per primera vegada en humans un nou fàrmac contra el càncer: "Si va bé, pot ser el primer de molts" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
El CE Sabadell perdona i acaba empatant a zero davant de l'Atlético Madrileño Marc Segarra Rodríguez
Una coneguda empresa de lloguer de cotxes s'instal·la en ple Passeig de la Plaça Major de Sabadell
L'obertura de l'establiment ha despertat la sorpresa dels vianants: és un model de negoci, fins ara, poc usual al Centre de la ciutat