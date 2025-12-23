Activitats per gaudir del Nadal a Sabadell

El primer que ve al cap quan parlem de Nadal a Sabadell és l’expectació pel Llaminer i els altres personatges del calendari d’advent de l’Ajuntament, al Centre. Però, més enllà d’aquests espectacles, durant les festes, la ciutat s'omple d’activitats per a tothom amb l’objectiu de celebrar un Nadal compartit, creatiu i participatiu.
Els pessebres són un dels grans protagonistes de les festes i tenen un paper tradicional molt important a la ciutat. Entre els més destacats es troba el pessebre monumental de la parròquia de la Santíssima Trinitat, realitzat pels pessebristes de la Parròquia. És una impressionant construcció de 15 m2 amb moviments d’aigua corrent, que es pot veure al carrer de Zurbano, 2, fins al 31 de gener, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h. Un altre, és el pessebre napolità de la Finestra de la Creu Alta, amb figures artesanals de la ciutat de Nàpols, Itàlia. Està situat al carrer del Canonge Joncar, 20, per visitar de 17 h a 23 h fins al 2 de febrer.
Entre les activitats destacades pels petits, el Museu d’Història de Sabadell proposa el taller Al museu, un tió hi trobareu, el 23 de desembre, amb dues sessions on els infants poden crear el seu propi tió. A més, biblioteques com la Vapor Badia organitzen tallers infantils per donar la benvinguda als Reis d'Orient, on la creativitat serveix per escriure missatges plens de màgia.
Pels amants de la cultura, tant al Teatre Sant Vicenç com a La Faràndula, des del 20 de desembre es pot gaudir dels clàssics Els Pastorets per un preu de 14 i 15 euros. I al Nadal sabadellenc també sona música en directe, amb els concerts vermut a La Capella del parc de Can Gambús, els migdies del diumenge 21 i 28 de desembre, amb les propostes gratuïtes de The Generation o The Popurris. D’altra banda, l’esport es fa lloc amb activitats com la Copa Petador - Torneig de Reis, un torneig social d’handbol que es farà el dissabte 3 de gener, de 9 h a 17 h a Cal Balsach.
Nadal 2025 culmina amb l’arribada dels Reis d'Orient. Per preparar l’acomiadament, els infants poden lliurar les seves cartes a la Recepció de l’Ambaixador Reial, a la Casa Duran, de divendres 26 de desembre a diumenge 4 de gener, en horari d’11 h a 14 h i de 17 h a 20:30 h.
Cal recordar que dimarts 23 de desembre a les 19h, l’avinguda de Matadepera es tenyirà de vermell i blanc amb el tradicional i multitudinari ‘Flashmob’ de Pares i Mares Noels, que organitza Ca n’Oriac Comerç.