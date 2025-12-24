FOTOS | Mig segle de nadales escrites i il·lustrades per autors "de primera línia"

Hi ha mil maneres de felicitar la gent del teu voltant per Nadal i una d'elles és de la manera que fa 50 anys que ho fa Joan Rios Masanell, promotor cultural sabadellenc, qui el 1975 va començar una tradició que encara dura avui. "Vaig començar a fer nadales en una època que eren molt populars i com que van tenir bon retorn em vaig anar animant i ja fa mig segle que vaig començar", exposa Rios. De manera voluntària, feia de tresorer de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell i va anar coneixent artistes que el van encoratjar a fer aquest recull. "Escollia alguns escrits de poetes que ja eren morts i em posava en contacte amb algun pintor o artista perquè en fes un quadre relacionat", diu. D'aquesta manera, totes les nadales de felicitació que ha anat recopilant comptaven amb un poema d'algun escriptor "de primera línia" acompanyat d'una il·lustració d'un artista de renom amb qui el mateix Joan Rios contactava.
La col·lecció agrupa tres fases: la primera, de 1975 a 1981, quan Joan Rios Masanell va contactar amb el farmacèutic i soci de l'acadèmia, Agustí Masvidal, perquè il·lustrés els poemes; la segona, des del 1986 al 1999, cinc anys després de la mort sobtada de la seva dona va reprendre la proposta juntament amb les pintures de Jordi Roca, basades en el Poema del Pessebre de Joan Alavedra, i, finalment, la tercera etapa, del 2000 al 2024, quan es va iniciar una nova col·lecció de nadales incorporant versos de Nadal il·lustrats per artistes de diversos punts de parla catalana. "Hi ha nadales amb pintures d'artistes de l'Alguer, de les Illes Balears o de la Franja, entre altres", exposa.
La mostra que commemora el 50è aniversari de la primera nadala que va fer Joan Rios, anomenada, 50 anys de nadales. Col·lecció Joan Rios Masanell (1975 – 2024), es va inaugurar el passat dilluns 15 de desembre i estarà disponible fins al 31 de gener de 2026 al vestíbul de l'Acadèmia de Belles Arts. L'entrada és totalment gratuïta i lliure per a tots aquells que estiguin interessats a veure el recull sencer de totes les nadales elaborades per Rios des que va començar. El promotor cultural sabadellenc valora molt positivament el fet de tenir una exposició d'aquest caire exposada a la ciutat i assegura que "és un goig" que s'hagi exposat aquesta mostra "amb un gran sentit artístic".
"Tenir aquesta exposició representa una manera molt bonica de donar rellevància a una iniciativa que va començar fa molts anys", confessa. "I encara m'agrada més quan veig que s'ha pogut mantenir tot i que hagi canviat tot tant", agrega. Cadascun dels poemes i il·lustracions tenen un valor especial per a ell “perquè tenen alguna particularitat que els fa únics”. Per aquest motiu, després de gairebé mig segle elaborant nadales anualment de manera ininterrompuda, celebra que una iniciativa que va començar “sense voler” hagi esdevingut una tradició de la ciutat que ha tingut un retorn que l’ha portat a continuar fent-ne any rere any.
Recull d'algunes nadales