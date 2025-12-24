Més de 300 establiments no compleixen amb la normativa de l'ús del català a Sabadell: "Contribueix a arraconar la llengua"

El grup local de Sabadell de l'ONG Plataforma per la Llengua ha coordinat una iniciativa per denunciar més de 300 establiments (bars, restaurants, cafeteries, botigues...) de la ciutat que no compleixen amb la normativa que obliga a retolar els cartells, cartes i informació adreça al públic en català, almenys. Segons informen des de l'organització, la suma total de locals que presenten aquestes mancances puja fins als 309. Des de l'entitat, s'han presentat 100 denúncies al respecte a l'Agència Catalana del Consum, amb l'objectiu que s'activin els mecanismes de control i correcció previstos per la normativa vigent. A part, des de l'entitat reclamen a l'Ajuntament de Sabadell i a Consum que facin "complir la normativa" i garanteixin els "drets lingüístics al comerç".
Tal com asseguren des de Plataforma per la Llengua, les denúncies posen de manifest vulneracions reiterades de la normativa, principalment de la Llei 1/1998 de política lingüística –que protegeix i fomenta el català–, la Llei 22/2010 del codi de consum de Catalunya –que concreta els drets lingüístics dels consumidors–, i la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires –que regula el funcionament de les activitats comercials a Catalunya i en reforça les obligacions lingüístiques–. En resum, el català no és una llengua opcional en el comerç obert al públic i les administracions públiques tenen el deure d'actuar quan hi ha denúncies documentades d'incompliment. Per tant, tots aquells locals que usen exclusivament el castellà per comunicar-se amb els consumidors haurien de ser sancionats, segons la normativa establerta.
"Han ignorat més de 300 denúncies"
Davant d'aquest fet, la plataforma assegura que l'actitud municipal davant d'aquest tipus d'infraccions "ha estat marcada per la passivitat", malgrat la solidesa i el volum de denúncies degudament documentades. "Ignorar aquestes denúncies implica permetre que la normativa quedi buida de contingut i contribueix a l'arraconament progressiu del català en l'espai públic i comercial de Sabadell", defensen. Des del consistori, però, es defensen explicant que "hi ha un grup d'informadores que alerten periòdicament de l'incompliment de la norma i en tots els casos es comunica a l'Agència Catalana de Consum perquè pugui considerar el cas". A part, afegeixen que d'aquests 309 establiments "no se n'ha denunciat cap", però s'han enviat a Consum.
L'entitat ha informat que continuarà fent seguiment del desenvolupament de les actuacions que es puguin derivar de les denúncies formulades, amb la voluntat de garantir que la protecció dels drets lingüístics no depengui exclusivament de la iniciativa dels establiments ni de la manca de resposta administrativa. "L'ús del català a Sabadell, com a la resta del país, és un dret col·lectiu que requereix compromisos institucionals clars i una aplicació efectiva de les polítiques públiques", conclouen.