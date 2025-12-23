Incertesa a Sabadell per l'aparició de diversos porcs senglars passejant pels carrers de la ciutat en cerca de menjar, presumptament. Segons apunten diferents veïns de la ciutat, dilluns passat a la nit es van veure alguns exemplars d'aquests porcins i ha preocupat alguns sabadellencs que van ser sorpresos pels animals. En plena onada de pesta porcina africana, que ha augmentat l'alerta dels qui se n'han trobat al voltant de les zones de deixalles, els vídeos mostren alguns exemplars remenant contenidors i desplaçant-se tranquil·lament per diferents carrers i places de la ciutat. Concretament, les imatges enregistrades, totes elles de nit, demostren la presència d'aquests animals a la plaça de Clara Campoamor, a la plaça de la Sardana –davant de Fira Sabadell– o a la Gran Via.
Aquest fet ha reobert el debat sobre la convivència entre la fauna salvatge i els nuclis urbans en un moment que aquests animals són en boca de tothom. Des de l’Ajuntament de Sabadell, indiquen que la Policia Municipal és l'òrgan intermediari amb els agents rurals per controlar la presència dels animals a la ciutat i assegurar la zona al seu voltant, en cas que sigui necessari. A part, han aprofitat per recordar que si entren a la ciutat és, sovint, perquè hi troben menjar. Per aquest motiu volen fer una crida al civisme perquè no es deixin escombraries, deixalles ni restes de menjar a fora dels contenidors. En cas de detectar la presència d’aquests animals, es recomana avisar la Policia Municipal o els Agents Rurals.
27 casos detectats fins ara
El Ministeri d’Agricultura va confirmar dimarts passat deu casos més de senglars morts per pesta porcina africana dins del radi del primer focus detectat a la zona de Cerdanyola del Vallès. Amb aquests positius, sumat de darrer cas que es va trobar a Sant Cugat del Vallès, es confirma la presència de la malaltia en 27 animals silvestres des de l’inici del brot, que va esclatar el passat 28 de novembre. Segons va detallar el govern espanyol en un comunicat, es van analitzar més de 200 cadàvers d’animals trobats al medi natural o a carreteres i vies ferroviàries de la zona infectada que van resultar negatius. A part, divendres passat es va dur a terme un escorcoll al laboratori IRTA-CReSA que va durar catorze hores, però Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, va assegurar que "no hi ha cap evidència que digui que el virus pot sortir del laboratori" i que és "adequat i segur".