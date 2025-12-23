Els nous usos del Ripoll superen l'últim tràmit administratiu: què s'hi farà?

El Govern municipal va aprovar ahir dilluns al ple de desembre l'últim pas administratiu de la modificació del pla general sobre l'àmbit del riu Ripoll (MPG-132). Això permetrà que hi hagi nova activitat en aquesta zona. El tinent d'alcaldessa Adrián Hernández va defensar que “el 90% d’hectàrees del Ripoll són zona verda protegida, i ho continuarà sent. Només el 9% de terreny del parc fluvial del Ripoll és industrial o terciari”, i és aquí on es podran implementar les noves empreses.
L'aprovació del text refós de la modificació, que ja ha estat validada per la Generalitat de Catalunya, en el ple, permet tirar endavant la iniciativa, tot i que des de l'oposició Sabadell En Comú Podem, ERC i la Crida van reclamar al Govern que esperi a tenir el nou estudi d'inundabilitat de Catalunya que està preparant la Generalitat. Tot i això, l'aprovació del punt al ple es va dur a terme per la majoria de vots de l'executiu del PSC i el PP. Junts, ara a l'oposició però que fins ara havia defensat la proposta, va abstenir-se. Sabadell En Comú Podem, ERC i Crida hi van votar en contra.
Hernández va subratllar que les novetats tenen a veure amb "facilitar l’arribada de noves activitats per intentar revertir el procés d’abandonament i deteriorament dels edificis existents", alguns d'ells protegits. I va remarcar la voluntat de continuar preservant el patrimoni, aconseguint que les "debilitats" que ara té la zona del riu Ripoll com el vandalisme, la falta d'usos i "el patrimoni que cau de manera escandalosa" tornin a tenir utilitat.
Per aconseguir-ho, la modificació del pla general s'ha fet per revisar normativa i clarificar-la. S'han eliminat figures com els polígons d’actuació o l'obligatorietat de l’estudi de detall per dur a terme un projecte i s'han ampliat alguns usos, ja que s'han incorporat els usos educatiu, associacitu, cultural, recreatiu diürn i sanitari-assistencial sense allotjament. Això es pot traduir, per exemple, en restaurants, espais culturals i zones esportives, per exemple.
Des de l'oposició, el regidor de la Crida Guillem Fuster va reclamar al Govern que "esperem els informes [d'inundabilitat] de la Generalitat i el ministeri", i també va argumentar que al Ripoll "no necessitem zones d'oci diürn sinó que sigui el mateix d'ara". En aquesta línia també es va pronunciar el portaveu dels comuns, Joan Mena, que subratlla que "faríem una altra cosa, però el mínim que demanem és que esperin els resultats de l’estudi de Territori sobre els nous entorns d’inundabilitat de Catalunya”.
Per la seva part, el portaveu de Junts, Lluís Matas, fins ara al Govern com a responsable del Ripoll, va defensar "l'objectiu d’atraure empreses i llocs de treball de qualitat, amb empreses netes, modernes i de coneixement". "No es tracta de fer grans equipaments comercials o industrials sinó d'evitar la degradació que cada any va a més i a pitjor", tal com va afegir.
La modificació del pla general també implicarà alguns canvis en la mobilitat, com la construcció de tres rotondes per millorar la gestió del trànsit. Seran a la cruïlla de la carretera de Caldes - camí Ca la Daniela i al camí de Torre-romeu - camí de Can Quadras i, més endavant, al trencall amb la ronda de l'Ebre. A banda, s'està invertint un milió d'euros en la millora dels camins.