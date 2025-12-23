ARA A PORTADA

Un detingut per tràfic de drogues i tres per estrangeria en un control policial a una estació de Sabadell

S'han aixecat nou denúncies per tinença de substàncies estupefaents

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 15:37
Actualitzat el 23 de desembre de 2025 a les 15:44

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Municipal de Sabadell van dur a terme un operatiu especial conjunt divendres passat, dia 19 de desembre, a l'estació de tren de Rodalies de  Sabadell Centre. En aquesta intervenció policial es va voler fer un reforç de la seguretat a una de les zones calentes de la ciutat, així com fan de manera periòdica els tres cossos de seguretat.

La trobada es va saldar amb un detingut per salut pública després que un gos de la unitat canina marqués una persona. Una vegada la policia va escorcollar l'home, de 25 anys, es van trobar 110 euros en efectiu, 30 pastilles de calmants, 9 grams d'haixix i tres grams més de ketamina. A part d'aquesta troballa, durant el dispositiu hi va haver tres detinguts més per estrangeria i nou denúncies administratives a la mateixa estació per la tinença de substàncies estupefaents.

