VÍDEO | 31 FAM obre les portes d'un assaig als alumnes de batxillerat artístic de l'IES Vallès Ana López
"No podia vestir-se i feia un somriure torçat": la història del Marc, de 14 anys, i com la rapidesa va salvar-lo de l'ictus Sergi Gonzàlez Reginaldo
Junts es distancia del Govern i vota en contra de la pujada d'impostos de Sabadell (+2,5%) Albert Acín Serra
Un detingut per tràfic de drogues i tres per estrangeria en un control policial a una estació de Sabadell
S'han aixecat nou denúncies per tinença de substàncies estupefaents