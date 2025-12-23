ARA A PORTADA

Ensurt per l'incendi d'una campana extractora en un habitatge del centre de Sabadell

Els fets van succeir dilluns passat a la tarda a la plaça de Daniel Sanahuja

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 11:43

Ensurt a Sabadell per un incendi a l'interior d'un habitatge del centre de Sabadell. Els Bombers de la Generalitat van intervenir en la crema d'una campana extractora al tercer pis d'un edifici de la plaça de Daniel Sanahuja, al Centre. La filla d'un matrimoni de 73 anys, segons informen des del cos de rescat, va trucar a les 18:58 h de dilluns passat a causa de l'aparició sobtada d'una flama a dins de la campana de la cuina del pis de tres plantes. Quan van arribar les tres dotacions dels Bombers, els veïns eren a l'exterior del pis i ja havien fet una primera intervenció amb l'extintor per prevenir que les flames es propaguessin.

Posteriorment, els efectius van accedir a l'habitatge per fer la pertinent intervenció i comprovar que l'incendi estigués ben apagat i no hi hagués perill de què l'incendi incrementés. Tal com asseguren des del cos, l'actuació dels veïns amb l'extintor va ser fructífera i el foc estava ben extingit en el moment de la revisió i no van trobar punts calents que suposessin perill. Seguidament, van apagar el subministrament elèctric del domicili i van reparar la part elèctrica de la campana extractora. 

Tot i el succés, no va ser necessària l'evacuació del pis perquè es va poder resoldre a temps. Com a mesura de prevenció, les dues persones que viuen al pis afectat van ser ateses per professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques. Segons el cos de Bombers, però, se'ls va fer una primera intervenció prèvia i els consta que estan il·leses. Així, el succés va acabar en un ensurt que no va transcendir i es va poder solucionar sense afectacions majors.

