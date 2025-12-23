VÍDEO | 31 FAM obre les portes d'un assaig als alumnes de batxillerat artístic de l'IES Vallès

El grup sabadellenc 31 FAM va obrir les portes del seu procés creatiu a l’alumnat de batxillerat artístic de l’IES Vallès. L'assaig obert va tenir lloc al centre de creació l'Estruch el passat divendres 19 de desembre, amb l'objectiu d'apropar els joves a la realitat d'una producció musical professional, més enllà del concert final. Els estudiants van poder observar com els sis membres del grup es coordinen, prenen decisions i ajusten el resultat final d'un concert. El valor de l’activitat resideix en mostrar un espai on la música encara no és un producte, sinó un procés. Kid Pi, explica que “es crea tot un univers i un ecosistema darrere del teló que crec que és molt interessant de veure, a banda de l'aprenentatge tècnic”.
Un cop acabat l'assaig, el grup va quedar-se a fer un col·loqui, on van respondre preguntes dels estudiants. Van compartir reflexions sobre els seus inicis, que, segons Koalekay, van estar marcats per una forta il·lusió, ja que recorda que “ni tan sols pensàvem en el futur, només en gaudir”. A més, tots ells van deixar clara la possibilitat real de convertir una inquietud creativa en un camí professional, amb un missatge directe i motivador: atrevir-se a crear. “Hi ha una part de sort, però també de tenir una visió artística i apostar-hi. Si t’agrada pintar i tens una estètica concreta, doncs ‘a mort’ amb això i amb el que ets tu com a artista”, va remarcar Kid Pi, que també va voler apuntar que trobar una feina que t’agrada implica “gaudir com un nen petit”. En aquesta mateixa línia, Lil Didi va insistir que qualsevol alumne, si realment els agrada la música, pot començar a crear amb una targeta i un micròfon.
Entre els estudiants, l’experiència va tenir un gran impacte. Mar Anglada destaca el valor de poder assistir a un assaig d’un concert, una experiència que no havia viscut mai. Per la seva banda, Bruna Calàbria va expressar que li va agradar veure la proximitat i el caràcter familiar del grup. Així mateix, les dues alumnes de batxillerat artístic consideren que aquest tipus d’experiències són claus per comprendre millor el sector cultural i creatiu. “Això ens ho emportem a la motxilla pel nostre futur”, afegeix la Bruna.
A banda de rebre els estudiants, l'assaig va ser especial perquè el grup està immers en la preparació del concert especial que oferiran el pròxim 27 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona, amb totes les entrades exhaurides. Els integrants defineixen el concert com una proposta diferent de tot el que han fet fins ara. Expliquen que no es planteja “com un concert convencional”, sinó com “un sopar en família”, una manera de traslladar a l’escenari la seva forma de treballar i de relacionar-se. A més, celebraran el tancament de gira del seu darrer disc R31, un àlbum conceptual que pren la forma d’una emissora imaginària. Kid Pi destaca que “hi ha hagut tota una implicació de crear la ràdio des de zero, ens hem implicat plenament en la construcció d’un univers propi, un esforç del qual ara veiem els fruits, que és molt bonic de veure”.