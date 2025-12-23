ARA A PORTADA

Fluidra culmina l'adquisició del 27% del fabricant d'Aiper

La multinacional destina uns 100 milions de dòlars i es converteix en soci minoritari de la firma

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 11:44

La companyia líder mundial en equipament de piscina i wellness i soluciones connectades Fluidra ha completat la compra del 27% del fabricant de robots de neteja de fons de piscines Aiper, segons ha informat aquest dimarts a través d’un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Es tracta d’una operació que la companyia va anunciar l’1 d’abril i que ara ha finalitzat per un valor aproximat de 100 milions de dòlars (uns 85 milions d’euros), a través de l’emissió de noves accions d’Aiper. La companyia preveu augmentar la seva participació en una segona fase fins a assolir una participació majoritària a través d'inversió en efectiu o en espècie. "Estem molt contents amb aquesta aliança estratègica i la participació minoritària inicial significativa a Aiper; que obre el camí per convertir-nos en accionistes majoritaris. La innovació disruptiva de la companyia, el seu enfocament centrat en el consumidor i el seu equip de gran talent són exactament el que busquem en un soci mentre definim el futur de la neteja automatitzada de piscina", ha declarat Jaume Ramírez, CEO de Fluidra.

Per la seva part, el conseller delegat i fundador d’Aiper, Richard Wang, ha subratllat que la transacció és “una gran oportunitat per al creixement de l’empresa. Amb les capacitats de Fluidra, estem segurs de tenir les capacitats per oferir solucions de neteja de piscines més intel·ligents i eficients. Estic molt il·lusionat amb el que està per venir", va indicar Richard Wang, fundador i CEO d'Aiper. 

 

 

