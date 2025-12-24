VÍDEO | Quin plat no pot faltar al sopar de Nadal? Ho preguntem als mercats!

Plats tradicionals, secrets que es passen de generació en generació i productes locals omplen les taules dels dinars i sopars de Nadal. Per aquests àpats les famílies es reuneixen i tothom vol oferir les millors opcions de menjar als seus convidats. Llavors, a mesura que s’acosten les festes nadalenques, els mercats locals es transformen en l'autèntic cor de les preparacions. Al Mercat Central de Sabadell i al Mercat de La Creu Alta ens trobem amb algunes veïnes que expliquen els seus secrets.
Maria del Carme:
“Canelons, sarsuela, escudella, cabrit al forn...”. Des del matí del dia 24 que a casa la Maria del Carme Morga ja comença a brollar bona olor de la cuina. Alguns plats es mengen el 24 a la nit, d’altres el 25 o alguns fins i tot els dos dies, o els dies posteriors. “Per Nadal, cuino receptes que em va ensenyar la meva mare, que en pau descansi”, diu.
Maravilla Borja:
Ras i curt. Els plats estrella són “el formatge i el pernil”. Igualment, la Maravilla Borja també passarà temps a la cuina. Amb l’ajuda del seu fill i la seva jove, preparen els plats calents de la nit. Fa les últimes compres al Mercat de la Creu Alta, sobretot per a un bon aperitiu. “Però el millor de Nadal no només és el menjar: també la família reunida”, recorda.
Maria Teresa García:
Des del dia 24 a la tarda, la Maria Teresa Garcia ja comença a fer anar els fogons. “No pot faltar un bon aperitiu, i, aquest any, un bon cabrit al forn”, explica. Ara bé, la cuina demana temps. “He de caramel·litzar la ceba, fer un bon sofregit, ha de fer el xup-xup...”. Ja sap que li tocarà fer moltes hores a la cuina: “Però és només un dia i val molt la pena!”.
Veïna al Mercat Central de Sabadell:
La veïna destaca que el més important és estar envoltada de la gent que estima. A la cuina, prepara l’escudella tradicional amb carn i galets, però la seva especialitat és el pollastre rostit a la catalana. “En aquest plat són necessaris els fruits secs, destacant les ametlles, a la meva família els agrada molt com el faig”, afegeix. Pel que fa a la preparació, té els àpats cuinats des de fa dies.