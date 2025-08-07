ARA A PORTADA

Vallès

Un accident de cotxe amb un vehicle bolcat provoca cues de més de 10 km a l'AP-7

Només dos carrils han quedat oberts entre Sant Cugat i el Papiol

  • L'helicòpter medicalitzat arribant al sinistre -
Publicat el 07 d’agost de 2025 a les 11:03

Un accident de cotxe a l'AP-7 amb tres vehicles implicats, un d'ells bolcat, ha generat més d'una desena de quilòmetres de retencions. El sinistre, ubicat en el tram entre Sant Cugat i el Papiol, ha ocorregut a els 8:50 h del matí. S'hi han desplaçat quatre dotacions dels bombers, tot i que n'han acabat actuant dues, diverses unitats del SEM, amb l'helicòpter medicalitzat inclòs, i nombroses patrulles de policia. 

En l'incident, que encara se'n desconeixen les causes, quatre persones han resultat ferides lleus. Dues d'elles han estat traslladades a l'hospital de Terrassa i dues més, al de Martorell. Només dos carrils han quedat oberts entre Sant Cugat i el Papiol per les tasques dels equips d'emergències en l'accident i de la grua per la retirada dels vehicles. A poc a poc, però, s'ha pogut anar recuperant la normalitat, tot i que encara hi ha afectacions evidents en el trànsit. 

