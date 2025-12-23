ARA A PORTADA
-
VÍDEO | 31 FAM obre les portes d'un assaig als alumnes de batxillerat artístic de l'IES Vallès Ana López
-
"No podia vestir-se i feia un somriure torçat": la història del Marc, de 14 anys, i com la rapidesa va salvar-lo de l'ictus Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
Junts es distancia del Govern i vota en contra de la pujada d'impostos de Sabadell (+2,5%) Albert Acín Serra
-
Intercepten 5.000 paquets de tabac de contraban en un control de trànsit
El material té un valor estimat d'uns 30.000 euros