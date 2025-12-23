ARA A PORTADA

Barberà del Vallès

Intercepten 5.000 paquets de tabac de contraban en un control de trànsit

El material té un valor estimat d'uns 30.000 euros

  • Policia Local de Barberà -
Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 14:56
Actualitzat el 23 de desembre de 2025 a les 15:00

Els agents de la Policia Local de Barberà han interceptat un vehicle que transportava 5.000 paquets de tabac de contraban, així com una quantitat significativa de diners en efectiu. La intervenció ha tingut lloc durant un dispositiu específic de control de trànsit orientat a la inspecció de furgonetes.

El tabac requisat, amb un valor estimat d'uns 30.000 euros, ha quedat immediatament confiscat, i el conductor ha estat investigat en el marc de les diligències judicials que es van instruir. El regidor de Policia Local i Seguretat Comunitària, Daniel González Cabrera, ha destacat que "aquest tipus de dispositius són essencials per prevenir el tràfic il·legal de mercaderies i garantir el respecte a la normativa vigent".

