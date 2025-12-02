Barberà del Vallès afronta un 2026 amb diferents carpetes rellevants al despatx. En clau local, una de les més destacades és la implementació del nou sistema de contenidors intel·ligents, que han de millorar el percentatge de recollida selectiva en el municipi. El model s’implantarà als barris de La Romànica, Casc Antic, Eixample-Can Llobet i Can Serra i entrarà en funcionament al febrer. El mètode es compagina amb la recollida porta a porta, tal com passa en el sector comercial. "L'objectiu és posar les màximes facilitats en la gestió dels residus. Barberà serà un cas d'èxit", ha manifestat l'alcalde, Xavier Garcés, en una roda de premsa de balanç de l'any. De moment, s'està duent a terme la campanya informativa, que s'allargarà dos anys. És, ha argumentat, un dels programes estrella del mandat actual, que permetrà reforçar aspectes com la recollida de roba o oli amb nou mobiliari en l'espai públic. Així, els contenidors blaus i el verd estaran oberts sempre i caldrà identificador. Els envasos, al groc, i l'orgànica, estaran tancats i es podran obrir tantes vegades com calgui. En el cas del gris, quedarà restringit a 152 obertures a l'any. Actualment, el repartiment dels clauers ha arribat a un 40% de la ciutadania i el batlle confia que en les pròximes setmanes s'accelerarà el procés.
La línia exprés fins a Barcelona
La trobada amb mitjans ha servit per fer balanç d'un exercici marcat per eixos com la mobilitat, la transició energètica o les millores climàtiques en les escoles. Tot plegat, més enllà d'accions més concretes en l'espai públic que passen per la pacificació o la creació d'un nou aparcament a la ronda Santa Maria, en un projecte que aspira a rebre el suport econòmic de la Generalitat mitjançant el pla de barris. En l'àmbit del transport públic, Garcés ha destacat l'increment de les freqüències en la línia A1 i també millores en busos de l'A2 i el B6, que arriba a l'Autònoma. En aquest cas, el regidor de Mobilitat, Joan Muñoz, assenyala el 2028 com l'any clau per la reordenació de l'AMB de la xarxa intermunicipal, amb la licitació que ha de permetre repensar el mapa vigent. Tot i això, el Govern local es vol anticipar amb millores locals, que hauran d'acabar repercutint en els accessos als polígons i en la circulació interna. A pesar de les darreres millores horàries impulsades per la Generalitat, Garcés ha refermat la voluntat de demanar una línia exprés que vagi des de Barberà fins a Barcelona, en un servei que es podria replicar en punts com Badia o Sabadell per combatre la congestió.
La cita ha tingut lloc a La Nau, un espai que en els pròxims mesos s'ha de dinamitzar. En matèria d'equipaments, la lupa continuarà posada en les escoles. El regidor d'Educació, Daniel González, ha reiterat la intenció de millorar la climatització dels set centres públics de la ciutat, amb especial menció per a l'Escola Marta Mata, que disposarà d'una partida específica del Departament per introduir nous elements per al confort de treballadors i alumnes. Alhora, també s'espera accelerar en la transformació de les cuines de Can Llobet i l'escola del Bosc, amb models que pioners que millorin la qualitat dels dos espais. El segon tinent d'Alcaldia i regidor d'ERC, Pere Pubill, manifestava la bona sintonia de la coalició, fent una valoració "excel·lent" de la feina feta per l'equip de govern. Un dels efectes és la reducció de l'atur per sota del 9%. "El repte el tenim a col·lectius com les dones o l'atur de llarga durada", apuntava.
Garcés ha reivindicat l'impuls de noves regidories en l'últim any, com la de Política Lingüística per promoure l'ús del català o la de Memòria Històrica i Democràtica. De la mateixa manera, celebra les millores en la gestió de les oficines d'atenció i altres serveis com l'acompanyament a les víctimes de violència de gènere. La localitat espera un reforç en la seguretat ciutadana, amb nous agents a la Policia Local i la posada en marxa de la unitat canina que es presentarà el gener. L'agenda política arriba carregada. En clau vallesana, el president del Consell Comarcal considera que l'Ernest Lluch ha de ser un eix clau en el desenvolupament de la zona, integrant municipis com Ripollet, Montcada i Reixac o Badia a través de les millores en marxa també a l'N-150. Precisament en infraestructures, les millores previstes a la sortida 20 de l'AP-7 o l'estudi informatiu sobre un tram de la B-30 han de descongestionar el trànsit i millorar la seguretat en aquest entorn. El desafiament no és nou.