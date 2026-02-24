ARA A PORTADA

Barberà del Vallès

Desemmascaren una empresa distribuïdora logística dedicada en realitat al cultiu i distribució de marihuana

Els Mossos han detingut quatre persones en el desmantellament d'una nau amb 1.260 plantes

Publicat el 24 de febrer de 2026 a les 15:27

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar el 18 i 19 de febrer una plantació de marihuana en una nau industrial d’un polígon de Barberà del Vallès i van detenir quatre homes d’entre 31 i 47 anys que haurien defraudat més de 58.000 euros en fluid elèctric. Els agents van localitzar a les instal·lacions 1.260 plantes pendents d’assecar i 180 quilos de marihuana ja preparada per a la distribució. Els quatre detinguts van passar el 20 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès. L'activitat s’emmascarava sota l’aparença d’una empresa distribuïdora logística, amb treballadors, horari i uniformitat propis d’aquesta activitat, i amb contracte de lloguer i subministrament elèctric en vigor.

La investigació la va dur a terme la Unitat d’Investigació de la comissaria de Cerdanyola del Vallès. El 18 de febrer els agents van fer una entrada i escorcoll a la nau, on van localitzar la plantació i el material ja preparat per distribuir al mercat il·lícit. En aquest operatiu van detenir dues persones a l’interior, i l’endemà van arrestar dues persones més a Cerdanyola del Vallès. 

