Punt final a la transformació de la Romànica

El barri de La Romànica, situat al nord de Barberà i estretament vinculat a l’entorn històric de l’església de Santa Maria de Barberà, ha finalitzat les obres de reurbanització dels carrers Onze de Setembre, Ausiàs March i Ramon Muntaner. Els treballs han format part d’un projecte de millora urbana impulsat per l’Ajuntament amb el suport del Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb una superfície d’actuació de 4.290 metres quadrats i un pressupost d’adjudicació de més d'1,3 milions d'euros.
La Romànica ha evolucionat des de mitjans del segle XX al voltant dels seus equipaments educatius, esportius i culturals, consolidant-se com un barri residencial amb identitat pròpia i amb espais verds de referència com el parc de Can Amiguet. La reurbanització actual dona continuïtat a les millores iniciades entre 2008 i 2012 amb la Llei de Barris, que va permetre rehabilitar edificis, reformar equipaments i dinamitzar la vida comunitària. Amb la crisi econòmica del 2011, part de les actuacions van quedar pendents. El projecte reprès el 2022 ha permès completar la transformació d’aquests tres carrers clau, principals vies d’accés a un teixit residencial format per blocs d’habitatges de baixa alçada.
La intervenció ha tingut com a objectius principals la pacificació de l’espai públic, la millora de la convivència entre vehicles i vianants i l’increment de la qualitat ambiental del barri. Per fer-ho, s'ha renovat el paviment, s'han col·locat plataformes úniques, s'han impulsat nous espais per a vianants, s'ha plantat arbrat o s'ha renovat l'enllumenat. El consistori remarca que tot plegat reforça la convivència veïnal, fomenta la mobilitat sostenible i consolida la zona com un espai urbà més amable i habitable. A més, la intervenció s’emmarca en un conjunt d’accions per millorar la qualitat urbana i els equipaments del barri, entre els quals destaca la futura transformació de l’antic mercat municipal.
Per celebrar la finalització de les obres, l’Ajuntament ha organitzat un acte d’inauguració obert a tota la ciutadania el pròxim 1 de març, a partir de les 11 h, davant del Centre Cívic de Ca n’Amiguet. La jornada inclourà xocolatada popular, actuacions i una cercavila festiva per donar la benvinguda als nous carrers reformats i compartir amb el veïnat aquesta millora urbana tan anhelada.