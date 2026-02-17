Afectacions a la carretera de Barcelona (N-150) per obres d’asfaltatge

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha informat que la nit de dimecres 18 de febrer a dijous 19 de febrer, entre les 20 h i les 6 h del matí, es duran a terme treballs de reparació d’asfalt corresponents al projecte de diverses actuacions de millora a la carretera N-150. Els treballs s’iniciaran a les vuit del vespre a la rotonda d’Arquímedes, amb un tall parcial, i avançaran progressivament en direcció Sabadell, afectant diferents trams de la carretera de Barcelona i comportant talls totals i parcials segons el punt d’actuació.\r\n\r\nAfectacions previstes:\r\n\r\n\r\n\tRotonda del carrer Arquímedes: tall parcial.\r\n\tTram de la carretera de Barcelona entre el carrer Edison i la Ronda Indústria: tall total.\r\n\tRotonda Ronda Indústria amb Ronda de l’Est fins a la rotonda entre els carrers Monturiol i Pintor Fortuny: tall total.\r\n\tRotonda Juan de la Cierva: talls parcials.\r\n\tTram de carretera de Barcelona entre Juan de la Cierva i el carrer Ramon Berenguer IV: talls parcials.\r\n\r\n\r\nA més, els carrers que desemboquen a la carretera de Barcelona es tallaran de manera progressiva per evitar l’accés a les zones on s’estigui treballant. Els talls s’aniran desplaçant a mesura que avancin les feines d’asfaltatge. Atesa la complexitat de la intervenció i les importants afectacions que poden generar en el trànsit, es demana a la ciutadania que utilitzi, en la mesura del possible, rutes alternatives i planifiqui els seus desplaçaments amb antelació.\r\n