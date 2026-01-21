La Bela i la Tana ja patrullen a Barberà: "No se'ls escapa res!"

Els carrers de Barberà ja compten oficialment amb dues noves agents de la Policia Local. Aquestes, però, són ben particulars i, fins ara, no havien patrullat la ciutat. Es tracta de la Bela i la Tana, dues gosses de tretze mesos i tres anys, totes dues de raça Pastor Belga Malinois. La seva incorporació, guiada per l'Aitor i el Pablo, permet posar en marxa la nova Unitat Canina K9 al municipi. Es tracta d'un nou servei especialitzat que s’integra dins l’estructura operativa del cos policial amb l’objectiu de millorar la seguretat ciutadana, reforçar la prevenció i augmentar l’eficàcia de les actuacions policials, anticipant-se a les maltes intencions dels sospitosos habituals.
La presentació oficial va tenir lloc dimarts a la tarda en un acte a la Comissaria de la Policia Local de Barberà i va donar a conèixer detalls d'aquest nou recurs policial, format per dos binomis operatius que van evidenciar la seva sintonia. Els agents s'han format gairebé durant un any per teixir el vincle amb els animals, que s'han especialitzat en la detecció de substàncies. De fet, atacar el tràfic de drogues és una de les principals missions.
La Unitat Canina K9 neix com una eina integrada en el model de policia de proximitat, adaptada a les necessitats de Barberà, un municipi de més de 33.000 habitants plena de zones comercials, espais públics d’alta concurrència, centres educatius i una intensa activitat social i cultural. "És un pas important en l’aposta de l’Ajuntament per una seguretat moderna i adaptada a les necessitats reals de la ciutat. Aquest nou recurs ens permet millorar la prevenció, reforçar la presència policial a l’espai públic i incrementar la sensació de seguretat de la ciutadania”, va dir l'alcalde Xavier Garcés.
En la mateixa línia es va pronunciar el regidor de Seguretat Ciutadana i Policia Local, Daniel González, que reivindica els gossos policia com una "eina molt eficaç tant en la detecció de substàncies com en la prevenció". Josep Hervás, cap de la Policia Local, va agrair "la implicació" dels dos agents guia que integren aquesta unitat. "El seu compromís, esforç i professionalitat han estat fonamentals per fer realitat aquest projecte. Ser agent guia caní implica una dedicació constant, una formació exigent i una responsabilitat que va més enllà de l’horari de servei", va dir.
La presentació va servir per ensenyar com la Bela i la Tana exhibien olfacte i capacitat per detectar la presència de droga en el racó més amagat. "No se'ls escapa una!", proclamaven sorpresos alguns dels presents en l'acte. Els animals ja s'han deixat veure aquests dies per l'espai públic i fins i tot han contribuït a les primeres detencions. Els delinqüents tenen ara una mica més difícil actuar sense ser enxampats.