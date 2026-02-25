L'accent de 'Barberà' i altres casos als cartells de les carreteres: està desapareixent el català de les autopistes?

És gairebé imperceptible i t'hi has de fixar molt. Però, si afines la mirada, veuràs que un dels cartells de l'AP-7 a l'altura de Barberà del Vallès té un error: l'accent és tancat, en lloc d'obert. Posant el nom del municipi en castellà. Una qüestió que no ha passat desapercebuda en els últims anys en el terreny polític. Ara, els diputats de Junts al Congrés Isidre Gavín i Pilar Calvo han registrat una bateria de preguntes per escrit dirigides al govern espanyol arran de la substitució de senyals viaris en català per versions exclusivament en castellà a diverses autopistes de Catalunya.
Segons els dos diputats, en els últims dies s’ha observat com el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està retirant o modificant rètols existents en català. En una nota, el partit recorda que la legislació estatal en matèria de trànsit estableix que les indicacions escrites en panells de senyalització han de figurar en castellà i també en la llengua oficial de la comunitat autònoma quan el senyal estigui ubicat dins del seu àmbit territorial. En aquest sentit, Gavín també assenyala que el Reglament General de Circulació disposa que els nuclis de població i la resta de topònims han de designar-se amb la seva denominació oficial.
Entre els casos més recents denunciats per la diputada Pilar Calvo hi ha la substitució d'“Alacant” per “Alicante” amb l’afegit innecessari de “Sur” després del rètol “Girona Sud”, l’eliminació d’accents a topònims com “Montornès”, la modificació de la senyal “Àrea de manteniment / Area de mantenimiento” a l’AP-7, sortida 13, àrea de Montornès del Vallès, per “Centro de Conservación” en lloc de “Centre de Conservació”, i el fet que a la Val d'Aran gairebé tota la senyalització es trobi únicament en castellà, vulnerant també els drets dels parlants d’aranès.
El diputat Gavín recorda que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que la seva normalització en tots els àmbits de la vida pública “és una obligació dels poders públics”. Calvo, per la seva banda, demana al govern espanyol com i quan pensa revocar l’obligatorietat de retolar en castellà per damunt del català en aquelles infraestructures situades en comunitats autònomes amb llengua pròpia oficial, i si ha rebut alguna queixa del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per garantir l’ús del català segons la Llei 1/1998 de Política Lingüística.