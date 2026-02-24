ARA A PORTADA

Barberà del Vallès

Jutgen treballadors de l'Ajuntament de Barberà acusats de fer adjudicacions i autoritzar despeses a càrrec de fons públics

El fiscal demana penes d'inhabilitació per suposats delictes continuats de prevaricació administrativa

Publicat el 24 de febrer de 2026 a les 09:13

La Secció 21a de l'Audiència Provincial de Barcelona acull aquest dimarts al matí el judici a quatre persones acusades d'un delicte continuat de prevaricació administrativa. Els fets van ocórrer a Barberà del Vallès entre els anys 2005 i 2016. Segons el fiscal, els acusats, alguns d'ells en les seves funcions a l'Ajuntament de la localitat, van aprofitar aquestes funcions per fer adjudicacions i autoritzar despeses a càrrec de fons públics.

El fiscal demana la pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de deu anys per a dues acusades i la pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de nou anys per als altres dos. El judici ha de continuar aquest dimecres a les onze en una nova sessió. Fonts municipals mantenen que és un assumpte que segueix el seu curs judicial i des de l'Ajuntament s'acatarà qualsevol decisió que es prengui al respecte. 

