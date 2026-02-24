ARA A PORTADA
Tres projectes prometedors gestant-se a l'institut d'innovació del Taulí: "Hi ha unes 70 idees cada any. Algunes moren, altres prosperen" Sergi Gonzàlez Reginaldo
FOTOS | Primer dia de vaga als Ferrocarrils de la Generalitat: "Els serveis mínims es compliran, almenys" Jan Cañadell Puigmartí
Llum verda: trien dues empreses per la primera fase de la retirada de l'amiant a Badia Marc Béjar Permanyer
Jutgen treballadors de l'Ajuntament de Barberà acusats de fer adjudicacions i autoritzar despeses a càrrec de fons públics
El fiscal demana penes d'inhabilitació per suposats delictes continuats de prevaricació administrativa