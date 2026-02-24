Llum verda: trien dues empreses per la primera fase de la retirada de l'amiant a Badia

La mesa de contractació de l'Ajuntament de Badia del Vallès, reunida el 19 de febrer, ha proposat l'adjudicació de la primera fase de retirada de l'amiant, de 127 edificis de Badia, a les UTE Vilà Vilà – Urbà Complet (lots 1 i 2) i AGD – Magma (lot 3), les opcions que han assolit una millor puntuació. Segons destaca el consistori, la primera ha aconseguit una puntuació de 86,03 punts en la seva oferta per al lot 1, i de 81,81 punts en la seva oferta per al lot 2. Per la seva banda, la segona companyia ha presentat la millor oferta per al lot 3, amb una puntuació de 72,49 punts.
Els lots 1 i 2 consisteixen en la retirada de galeries i tubs amb amiant mitjançant bastides i a través d'un procés de confinament estàtic de l'espai de les obres (amb depressors dotats de filtres HEPA que realitzaran la funció de renovacions d'aire i que impediran l'emissió de fibres al seu exterior). Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no registraran cap afectació. El lot 3 correspon a la retirada de tubs d'amiant, que s'efectuarà mitjançant treballs verticals.
La mesa de contractació ha requerit a les empreses amb les millors ofertes que presentin la documentació justificativa. Un cop revisats i avaluats tots els papers, en un període de deu dies hàbils, s'elevarà la proposta a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament per a l'aprovació de l'adjudicació, perquè les empreses puguin començar la retirada de l'amiant a Badia. L'alcalde Josep Martínez Valencia ha celebrat l'avenç, admetent que han estat mesos "molt intensos" pels equips tècnics de l'Ajuntament, que ha treballat en una contractació que supera els tres milions d'euros públics. "Un projecte únic i pioner a Europa" que fa un pas més. Les tasques de la maquinària estan cada dia més a prop.