Badia del Vallès

Badia encara la "fase final" en l'adjudicació de contractes per la retirada de l'amiant

El Govern local espera que la primera setmana de febrer hi hagi llum verda amb les empreses triades

  • Plaça de l'Ajuntament de Badia -
Publicat el 22 de gener de 2026 a les 10:27
Actualitzat el 22 de gener de 2026 a les 10:28

Novetats en el procés de selecció de les empreses per a la retirada de l’amiant a Badia. L'Ajuntament vallesà ha convocat l’Oficina de l’amiant el 6 de febrer per explicar l’adjudicació dels contractes. Un pas clau perquè les primeres 127 comunitats de veïns quedin lliures d'aquest material nociu. "El procés de contractació es troba en la seva última fase", ha manifestat l'alcalde badienc, Josep Martínez Valencia. El consistori està avaluant la documentació presentada perquè compleixi amb les garanties jurídiques i de salut. “Ha de ser perfecte, i això explica la lentitud", ha compartit el batlle, transmetent un missatge optimista després que la intenció inicial fos tancar l'any ja amb les companyies triades.

Les empreses han d'acreditar l'experiència en retirada i assegurar que es desenvoluparà sense imprevistos. Durant les primeres setmanes de febrer, esperen tancar tota la documentació amb l’objectiu de fer un pas més en els inicis de les obres. "Continuem treballant perquè Badia sigui la primera ciutat d’Europa lliure d’amiant", reivindica Martínez. Les reunions amb les comunitats durant l'any passat van servir per explicar als residents com serien les intervencions. El repte és una mica més a prop.

 

