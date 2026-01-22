ARA A PORTADA
Adif, Renfe, Generalitat i maquinistes, un desacord que desencadena el caos: "No te'n pots fiar mai" Marc Béjar Permanyer
L'Embarcador del parc de Catalunya, empès a iniciar una nova vida: "Marxo molt satisfet del servei d’aquests 28 anys" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El manteniment de Rodalies, sota la lupa pels descarrilaments: "La infraestructura està envellida" Albert Acín Serra
Badia encara la "fase final" en l'adjudicació de contractes per la retirada de l'amiant
El Govern local espera que la primera setmana de febrer hi hagi llum verda amb les empreses triades