Més de 200 interessats per accedir als 32 pisos de lloguer assequible per a joves a Badia

El parc d'habitatges de Badia s'ampliarà l'any que ve amb 32 habitatges nous pensats per a joves del municipi. Coincidint amb el primer any d'obres al carrer de Saragossa, l'alcalde Josep Martínez Valencia ha encapçalat una visita institucional per comprovar in situ l'evolució dels treballs. Hi ha assistit acompanyat de treballadors de l'empresa constructora i tècnics de l'Incasòl, entre els quals el director d’Habitatge de l'organisme, Pere Picorelli. La comunitat estarà formada per menors de 35 anys. El nou edifici tindrà pisos de lloguer assequible. 25 tindran dos dormitoris dobles, mentre que sis tindran un dormitori doble i un de simple. A més, cada llogater podrà optar a una plaça d'aparcament en superfície al mateix carrer. Un dels pisos serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
El batlle ha destacat que la resposta ciutadana ha estat molt important, un fet que obligarà a fixar els criteris per accedir a un dels pisos. "S'han interessat més de 200 persones. La previsió és que l'obra acabi el primer trimestre del 2027 i, a partir d'aleshores, treure la convocatòria, que estem treballant amb l'Agència Catalana de l'Habitatge". Una de les intencions és que veïns que havien hagut de marxar per manca d'opcions en el mercat immobiliari local o joves que visquin avui a la localitat i es vulguin emancipar optin a entrar-hi. De fet, els futurs inquilins hauran d'haver estat empadronats o continuar en el registre municipal, a més d'acreditar un determinat nivell de rendes. "Badia ha estat i és una ciutat d'acollida. Volem donar una oportunitat a la gent jove davant del principal problema com a país, que és l'habitatge", ha defensat Martínez Valencia.
El director d’Habitatge de l'Incasòl ha destacat que “la construcció d’aquest edifici és un exemple de coordinació entre administracions". L'Incasòl és l’organisme responsable de la seva construcció, l’Ajuntament ha cedit el terreny i la Unió Europea, mitjançant els fons Next Generation, ha col·laborat en el seu finançament. El projecte es desenvolupa amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, un factor determinant per millorar el parc badienc.
Quan es va presentar la promoció, l’Ajuntament i l’Incasòl van reiterar que no és habitatge social, sinó lloguer assequible perquè la gent menor de 35 anys de Badia que està treballant pugui iniciar el seu projecte de vida a la seva ciutat. Alhora, el consistori va detallar que el lloguer previst serà de cinc anys, amb una pròrroga de dos anys més, com a màxim. La intenció és que hi hagi rotació de persones llogateres per poder afavorir al nombre més gran de persones possible. El plantejament contempla que el preu del lloguer estigui situat entre 430 i 490 euros. Tant la durada del contracte com el preu es van establir atenent la normativa vigent. En tot cas, a la convocatòria del primer trimestre del 2027 s’especificaran les dades definitives.