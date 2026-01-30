ARA A PORTADA

Badia del Vallès

Badia reforça el manteniment de l'espai públic

La Brigada Municipal suma dos nous equips per la reparació de voreres, pintura viària i accessibilitat

Publicat el 30 de gener de 2026 a les 15:28

Badia tindrà sis cares noves als carrers per garantir el manteniment de l'espai públic. Les incorporacions se sumen temporalment a la Brigada Municipal i començaran a tenir presència a partir de dilluns. En concret, seran dos nous equips, amb els sis operaris, dedicats a la millora de diferents punts de la ciutat. Específicament, el personal estarà orientat a tasques de reparació de voreres, pintura viària i accessibilitat. Aquests equips s'organitzaran per zones i reforçaran el treball diari que ja fa la Brigada. "Els carrers i els espais comuns són una prioritat", defensa l'alcalde Josep Martínez Valencia.

Aquesta actuació és possible gràcies a la subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del programa Treball als Barris, dirigit a persones de Badia en situació d'atur, a les quals ajuda a fer front a les dificultats d'accés al mercat de treball i a les problemàtiques d'inserció sociolaboral. "L'Ajuntament fa un pas més amb la millora de la via pública, dona oportunitats de treball en Badia del Vallès i repeteix en aquest programa, gràcies a l'èxit de l'any 2025", tanquen des del consistori a través d'un comunicat.

 

