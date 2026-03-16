VÍDEO | Veïns i comerciants relaten el moment de l’esfondrament al centre de Sabadell

L’esfondrament parcial de la façana d’un edifici del carrer de la Rosa, 8, al centre de Sabadell, va sorprendre veïns i comerciants la tarda de diumenge. Part de l’estructura de l’immoble, construïda amb paret de tàpia, va cedir i va deixar una persona ferida. Ara, els tècnics municipals estudien l’estat de l’edifici mentre es treballa per retirar la runa i garantir la seguretat de la zona.
El moment de l’esfondrament el va viure de prop Anna Seriol, propietària de la cafeteria La Pasti, situada just davant de la façana. Seriol es trobava al local amb la seva filla, i hi havia gent fent cua en aquell moment. Segons recorda, abans de la caiguda principal hi va haver un primer avís. “Per sort, primer va caure un tros més petit i la gent del carrer es va poder apartar”, explica. Poc després va caure la façana. La propietària relata que “es va sentir molt soroll, com una mena d’explosió. Va caure molta sorra i pedra, i una part va entrar al local”. Dues noies van entrar corrent al local per refugiar-se i una d’elles va caure i va resultar ferida a la cama. En aquest sentit, Seriol assenyala que va ser atesa ràpidament pels serveis d’emergència.
Una altra veïna afectada és Geòrgia Mainou, que viu a sobre del seu negoci, la botiga 1800, al mateix carrer. “Estava a casa mirant una pel·licula i vaig sentir un soroll sord”, recorda. En sortir al balcó va veure cables i va pensar que havia caigut un tros del seu balcó, fins que va sortir al carrer i va veure “tot el merder”. L’incident també tindrà conseqüències per als negocis de la zona, que de moment hauran de romandre tancats mentre es retiren les restes. “Ens han dit que potser trigaran una setmana”, apunta Mainou. Mentrestant, l’Ajuntament preveu enderrocar part de l’immoble per evitar nous despreniments i poder reobrir la zona amb seguretat.
Per la seva banda, el propietari de l’edifici, Josep Bermejo, explica que l’immoble té una llarga història. “La casa està construïda des de fa més de 300 anys, però com a botiga és del 1890, aproximadament”, relata. Segons diu, el local feia anys que estava tancat i l’edifici estava buit. Tot i això, assegura que quan hi entrava “tot estava relativament bé”. Per a ell, les fortes pluges dels darrers mesos podrien haver estat determinants: “Amb totes les pluges que hi ha hagut aquest any, una part de l’edifici no ho ha pogut suportar”.