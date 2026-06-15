La Romeria de la Verge de Gràcia aplega unes 300 persones a Can Puiggener

La 43a Romeria de la Verge de Gràcia va tornar a omplir de devoció, música i tradició els carrers de Sabadell el passat cap de setmana. La celebració, organitzada pel Centre Cultural Andalús Hermandad Rociera Verge de Gràcia, va aplegar centenars de participants en la que va ser la darrera gran romeria de la temporada a la ciutat.
Enguany, de manera excepcional, la trobada es va traslladar al Molí d’en Font a causa de les restriccions derivades de la pesta porcina. La processó va sortir dissabte des de la parròquia de Sant Roc i va recórrer diversos carrers de la ciutat fins arribar al nou emplaçament, on es van celebrar els actes centrals de la festa. El recorregut que es feia fa anys. Durant el cap de setmana no hi van faltar la pregària mariana, el sopar de germanor, les actuacions dels quadres de ball, la missa rociera i la tradicional paella popular. La imatge de la Verge de Gràcia va retornar diumenge a la tarda a la parròquia de Sant Roc, posant punt final a una celebració marcada per l’elevada participació.
La romeria manté un fort vincle amb el barri de Can Puiggener i amb la comunitat procedent d’Archidona (Màlaga), que des de fa més de quatre dècades manté viva a Sabadell aquesta tradició andalusa. Així i tot, José Campos, president de l'entitat, assegura que ja queden poques persones procedents del poble malagueny: "Ja només hi ha dues persones d'Archidona al Centre Cultural Andalús", explica.