Aleix Gómez fa història i Dani Fernández s'estrena a la primera: el Barça guanya la seva tretzena Champions d'handbol

El Barça ha aconseguit la seva tretzena Champions d'handbol després d'imposar-se per 37-34 al Füchse Berlin en la gran final de la competició. Després de quedar-se a les portes la temporada passada, el conjunt culer recupera el seu tron continental amb una gran actuació col·lectiva en territori hostil, al Lanxess Arena de Colònia. En el títol blaugrana, els sabadellencs Aleix Gómez i Dani Fernández han estat protagonistes, especialment el primer. Gómez ha fet història amb el seu quart trofeu europeu, però sobretot per convertir-se en el primer jugador a arribar als 100 gols en final four de la màxima competició continental.
L'extrem format a l'OAR Gràcia va ser el màxim golejador de la semifinal davant de l'Aalborg danès amb vuit gols, en un duel que es va decidir a la pròrroga (32-37). En la final, Gómez ha anotat sis gols en sis llançaments i s'ha consolidat com el màxim golejador històric de les final four de la Champions, amb un paper clau per al triomf culer. D'altra banda, Fernández, que s'estrenava en la competició i, lògicament, al Lanxess Arena, aconsegueix el seu primer títol continental amb una bona actuació al duel decisiu pel títol amb dos gols i minuts de qualitat en diversos trams del duel, sobretot en el primer tram de la segona meitat, tot i que va patir una lesió al turmell en la 'semi'.
Contra el Füchse, els blaugrana han quallat una gran feina defensiva en el primer temps per aturar Mathias Gidsel, el millor jugador dels berlinesos. Gómez ha anotat abans del descans un 20-15 que ja preveia el desenllaç definitiu. A la segona meitat, el Barça ha aconseguit mantenir les rendes en tot moment fins que una rigorosa expulsió definitiva Ludovic Fábregas amb uns 12' per disputar ha posat emoció al duel (27-23). S'ha arribat a posar a dos gols l'equip alemany en el tram final, però ha pogut defensar amb encert el conjunt culer per segellar un triomf històric.
D'aquesta manera, el Barça, amb Aleix Gómez i Dani Fernández, tanca una temporada per al record amb plena de títol: set de set en un any extraordinari. Dos sabadellencs a l'Olimp de l'handbol internacional, una vegada més. En un estiu de canvis al club blaugrana, tots dos continuaran en una plantilla que buscarà continuar engrandint el seu domini.