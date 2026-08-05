De Ca n'Oriac a Old Trafford: el nou capítol d'Eva Olid a les banquetes

Un nou capítol en la carrera meteòrica de la sabadellenca Eva Olid, després de proclamar-se campiona de la Lliga Escocesa amb el Hearts, en una etapa molt exitosa de cinc temporades que es va tancar amb el títol. La de Ca n'Oriac, ara, afronta un repte encara més gros, en un dels clubs més reconeguts i aclamats de tot el planeta: el Manchester United, amb qui signa fins al 2028, per dues temporades, amb una tercera d'opcional.
Olid, que va ser escollida com a millor entrenadora de la Scottish Premier League, dona una nova passa endavant en un equip i una lliga molt exigents. "No és cap secret si dic que és un dels clubs més importants i grans del món. Estic segura que els nostres aficionats gaudiran del joc de l'equip. Em sento molt afortunada de ser aquí", diu la sabadellenca en el comunicat oficial del conjunt britànic.
L'entrenadora formada en el seu dia al Sant Quirze, el Sant Cugat o el Centre d'Esports Sabadell tindrà el repte de situar les Red Devils entre els grans de la Barclays Women Super League, potser la millor competició domèstica d'Europa, amb projectes consolidats com Arsenal, Chelsea o Manchester City i d'altres emergents com el London City Lionesses de l'exarlequinada Alèxia Putellas. El Man U va finalitzar la temporada passada en quarta posició i, en els últims temps, ha estat un habitual en les posicions capdavanteres tot i que mai ha alçat el títol com a campiones.
Un repte exigent i il·lusionant per a la sabadellenca, que a Edimburg ja va demostrar que amb feina, paciència i eines és capaç d'aconseguir que els seus equips competeixin contra els millors amb les màximes garanties. Eva Olid i un nova aventura en el futbol britànic, ara a Old Trafford i en un dels clubs amb més seguidors i repercussió de tot el món.