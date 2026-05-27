Un equip escocès amb accent sabadellenc guanya la lliga al ritme de 'Despacito'

El Hearts Women ha guanyat el primer campionat de lliga escocesa de la seva història. I ho ha fet amb una sabadellenca al capdavant del vaixell: Eva Olid, que ha capitanejat l'equip fins a la victòria amb uns números que parlen per si sols. 62 punts, una vintena de triomfs, només dos empats i sis derrotes han valgut perquè, més enllà de la ja inèdita classificació per a la Champions, les d'Edimburg s'hagin coronat alçant el trofeu. "És l'explosició màxima, veure les jugadores tan contentes és espectacular", s'emociona l'entrenadora uns dies després d'aconseguir la gran fita.
Curiosament, el final va ser més ajustat del que els hagués agradat. Quan faltaven dues jornades, només els calia un +3 per cantar el campiones, però van tancar la temporada amb un empat (0-0) i una darrera desfeta (2-0), contra el Glasgow City i l'Hibernian, terceres i quartes classificades, respectivament. Diumenge es va posar punt final a la campanya. "Al principi estava analitzant per què no havíem guanyat el partit, però després vaig aturar-me a pensar: 'hem guanyat la lliga'". Li va costar una estona ampliar el focus i assimilar el que estava passant.
Tot i no aconseguir vèncer, el màxim rival tampoc va fer la feina a l'última jornada i va caure amb una contundent derrota per 6-0, precisament contra el Glasgow. "Vam haver d'esperar i estar pendents de l'altre resultat. Les futbolistes estaven nervioses, són molt joves i la gran majoria d'elles mai s'havia trobat en aquesta situació".
Però un cop el xiulet va dictar sentència i es va fer oficial, l'eufòria es va apoderar del conjunt grana. "Després de celebrar al camp rival, vam marxar cap al nostre estadi i vam estar cinc hores de festa. Aquests moments són els que mai s'obliden", detalla. "Em van fer cantar 'Despacito' a una entrevista perquè és com la nostra cançó, sempre la posen, encara que del Fonsi m'agraden més les balades".
A banda de la lliga, les últimes hores han estat intenses per a l'Eva. Fa setmanes que va anunciar la seva marxa del Hearts per buscar nous horitzons i diumenge posarà el punt final definitiu a la seva etapa vital i esportiva a Edimburg. "Vaig experimentar moltes emocions alhora, l'alegria de la celebració, les bromes, els balls, però també el comiat. Era l'última vegada que estàvem totes juntes i moltes jugadores se'm van acostar per dedicar-me paraules emotives o agrair-me la feina feta. Tota l'estona estaven abraçant-me. Això dona sentit a tot".
Cert és que encara no té clar el seu futur. "Hi ha hagut converses, però res concret. Marxaré a un lloc que aposti de debò pel futbol femení i m'encaixaria que fos una proposta a l'estranger tot i que no descarto res. Ara necessito desconnectar", afirma l'entrenadora, que també es planteja la possibilitat de prendre's un any de transició després de la incansable feina a Escòcia.
Les d'Olid van guanyar-se el passi a la lligueta de les guanyadores amb una solvent quarta posició a la lliga regular, amb 40 punts, i han mostrat una versió millorada quan ha arribat l'hora de la veritat. Slattery i Johns han estat les més prolífiques de cara a porteria amb vuit dianes cadascuna, en una campanya que quedarà a la retina de tots els aficionats i aficionades del club. "Aquests dies m'han parat per felicitar-me pel carrer mentre feia un gelat", relata Olid, que encara viurà un altre moment emotiu abans de marxar. "Reunirem tot l'staff d'aquestes cinc temporades", perquè l'Eva Olid ha deixat emprempta al Hearts, però el Hearts també l'ha marcat per sempre a ella.