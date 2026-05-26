El CNS Vòlei es proclama campió d'Espanya cadet

L'equip cadet masculí de vòlei del CN Sabadell es va proclamar campió d'Espanya, en el Campionat estatal celebrat a Castelló des del dimecres passat fins al diumenge. L'equip sabadellenc va protagonitzar un molt bon torneig, especialment en el tram final, anant clarament de menys a més, fins a acabar amb victòries solvent per 3-0 en els darrers enfrontaments del torneig.
En la primera fase, els nedadors van guanyar al CV Zaragoza per 3-0, però el segon partit contra Escuelas Cacereñas el van perdre clarament (3-0). Aquesta derrota va fer que el tercer partit fos a vida o mort, contra el canari Arona, i els nedadors van salvar la bola de partit amb una gran victòria per 3-0. A vuitens, l'equip dirigit per Sebas Zunino i Bruno Christophe va imposar-se al CV Mostoles per 3-1.
Ja en els quarts de final, el rival va ser el CV Playas de Benidorm, a qui van superar per 3-0. A les semifinals, es van enfrontar contra els balears del CV Pòrtol, amb el mateix resultat. En la gran final, el Club es va citar amb el FC Barcelona en un duel català pel títol que va caure finalment del costat sabadellenc amb un nou, i contundent, 3-0 que no va donar cop opció als blaugrana. A més, el sabadellenc Àlex Pozzato va ser escollit com a millor jugador de la competició.