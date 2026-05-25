David de la Cruz afronta l'última setmana del Giro d'Itàlia en el top15 de la general

Tercera jornada de descans, aquest dilluns, del Giro d'Itàlia 2026. La cursa a terres transalpines ha completat ja quinze de les vint-i-una etapes fins a la gran arribada als carrers de Roma. Fins ara, el balanç per a David de la Cruz és extraordinari. El sabadellenc es troba en el top15 de la classificació general de la cursa amb una gran regularitat en el transcurs de la prova.
De la Cruz acumula un temps de 59:22:05 i és el corredor espanyol més ben classificat, per davant de figures com Enric Mas o els joves Markel Beloki i Igor Arrieta, entre altres. Un premi a la trajectòria del sabadellenc, que a una setmana per finalitzar la competició manté opcions serioses d'acabar entre els deu primers. Aquesta plaça la marca Davide Piganzoli, a menys de tres minuts de distància. El primer lloc de Jonas Vingegaard es troba a poc més de nou minuts.
El ciclista local és també el segon millor del seu equip, el Pinarello Q36.5, que té l'australià Chris Harper en la tretzena plaça. Tant Harper com De la Cruz han aprofitat la baixa en la prova de Tom Pidcock, el líder indiscutible, per encapçalar el conjunt i ocupar de forma constant les posicions capdavanteres de la general. El sabadellenc ha mantingut fins ara una bona forma per ser protagonista i aguantar algunes de les escapades en les diferents etapes. Un dels reptes en les sis que queden és lluitar pel triomf.
Després de l'aturada de dilluns, la prova es reprèn aquest dimarts amb un recorregut de 113 quilòmetres als Alps suïssos, de Bellinzona fins a Carì, en un nou tram exigent de muntanya. Serà l'obertura de la tercera i última setmana d'un Giro 2026 que lidera el gran favorit, el danès Vingegaard, amb gairebé dos minuts i mig de marge respecte al portuguès Alfonso Eulalio i l'austríac Felix Gall, principals perseguidors en la lluita per la maglia rosa.