L'Astralpool CN Sabadell s'acomiada de la lluita per la lliga amb una nova derrota contra l'Assolim Mataró

Final de temporada i de l'etapa de David Palma com a entrenador de l'equip absolut de l'Astralpool CN Sabadell. El conjunt sabadellenc també ha caigut en el segon partit de la semifinal davant de l'Assolim Mataró (10-12) i diu adeu a les opcions de disputar fins al final el títol de lliga.
Des de l'inici, el duel ha tingut un ritme alt i molta intensitat a banda i banda. Ha obert el marcador Paula Crespí en el primer atac amb una gran vaselina. En una superioritat, Mariona Terré ha evitat el segon de les locals i, a la contra, Jewel Roemer ha igualat el duel. La resposta sabadellenca ha tornat a ser bona i Isa Piralkova ha anotat en una transició i, després que Martina Calveria igualés en un desajust en la defensa de l'arc, Helena Dalmases ha tancat el primer parcial amb un bon llançament (3-2).
En el segon període, l'Astralpool ha crescut en defensa i també s'ha fet gran Isa Williams sota pals. La portera nord-americana ha tret el seu repertori d'aturades amb quatre de consecutives, inclòs un penal a la seva compatriota Roemer. A l'altra banda de la piscina, Van de Kraats, de penal, i Athina Giannopoulou en una contra han obert escletxa en el marcador. En un dels últims atacs, no obstant això, la mateixa Roemer ha estat l'encarregada de trencar la sequera amb un gol en doble superioritat de les maresmenques per al 5-3 al canvi de porteria.
A la represa, el Mataró ha millorat les seves sensacions amb una sortida en tromba i un parcial que capgirat totalment la dinàmica. Tilly Kearns ha ajustat el marcador i Claveria ha igualat en superioritat. L'Astralpool s'ha començat a precipitar en atac i la segona exclusió de jugadores com Paula Crespí i Irene González ha condicionat el plantejament. Clara Cambray ha posat el primer avantatge visitant en tot el duel abans que Palma demanés un temps mort per frenar la sagnia. Giannopoulou en una contra ha trencat el parcial, ha respost Sílvia Morell, després de veure com Williams aturava un altre penal, i malgrat que Crespí ha igualat el duel de nou, les maresmenques s'han distanciat en els últims instants del quart amb dianes consecutives de Clara Espar, en una doble superioritat, i de Claveria (7-9).
En l'últim quart, la tensió ha estat evident. Als dos equips els ha costat transformar les seves possessions en situacions clares de llançament i el marcador no s'ha mogut fins a l'equador, quan Paige Hauschild ha situat el +3 per a les visitants. Ha reviscut l'Astralpool a través de Tara Prentice, amb dos gols consecutius en superioritat per ajustar el marcador, però Roemer ha fet el 9-11 a dos i mig pel final. Palma ha esgotat els seus temps morts per sortir sense portera, en un últim intent de remuntar, però després d'un llançament que ha tocat el travesser i ha botat fora, Mariona Terré ha anotat a porteria buida. Encara ha tingut temps Williams d'aturar un tercer penal i Van de Kraats ha fet el definitiu 10-12. Derrota i fi de cicle a l'equip femení del Club.