FOTOS | Les imatges dels incendis de Can Puiggener

Hores després del tiroteig que va deixar una persona ferida aquest dijous a la nit, aquest divendres a la tarda s'han registrat tres incendis en mitja hora a la zona pròxima del succés. Segons apunten fonts policials, la família del ferit ha intentat venjar-se i ha provocat una cadena de successos al barri, malgrat que sortosament no s'han hagut de lamentar ferits. Els agents han tancat el barri i estan investigant els fets. Dels tres avisos que han rebut els Bombers de la Generalitat, dos d'ells han afectat els baixos de dos domicilis diferents, mentre que el tercer tan sols ha afectat la porta, però no ha tingut danys a l'interior. T'ensenyem algunes de les imatges del succés.

	Tres incendis a Can Puiggener
	D.S.