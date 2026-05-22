Entitats en defensa del català reivindiquen el seu ús habitual

La Taula Sabadellenca per la Llengua Catalana celebrarà aquest dissabte, 23 de maig, la jornada 'Ep! En català sempre', amb la qual vol reivindicar aquest idioma com a llengua d'ús habitual. L'esdeveniment se celebrarà de 18 a 20 h a la plaça del Doctor Robert.
La jornada vol posar en valor la feina de les entitats que treballen per la promoció i la defensa del català a la ciutat i reivindicar el català com a llengua pròpia i d'ús normal a Sabadell i al conjunt del país. "Volem transmetre que hem de lluitar pel català", resumeix Maria Rosa Puig, que és una de les organitzadores. Castellers –els Saballuts–, música –BruceCat– i un taller d'assertivitiat lingüística també formaran part de l'esdeveniment.
Puig remarca que "hem de seguir treballant per fer viure i mantenir el català viu. Si els catalans sempre parléssim en català, no s'acabaria, però a la mínima la gent canvia al castellà".
La trobada comptarà amb la participació d'entitats com XAFA (Xarxa de Famílies pel Català), Salut pel Català, Mantinc el Català, Joves, la CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana) i Plataforma per la Llengua. L'analista polític i responsable del projecte Xerrem de la CAL, Saoka Kingolo, serà l'encarregat de llegir un manifest.