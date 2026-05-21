Almenys un ferit en un tiroteig a Sabadell

Almenys una persona ha resultat ferida aquest dijous a la nit en un tiroteig que ha tingut lloc a Sabadell. La víctima ha estat traslladada a l'hospital Parc Taulí, on ha ingressat després de rebre diversos impactes de bala. De moment, es desconeix el seu pronòstic. Segons testimonis, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre sabadellenc després de l'incident. Diverses persones s'han concentrat a les portes d'Urgències, on efectius policials s'han desplegat per blindar l'edifici i evitar una escalada de tensió.
Tal com ha avançat ElCaso, els fets han tingut lloc aqueset vespre al barri de Can Puiggener, al carrer de Joan Balart. Els autors dels trets haurien fugit en cotxe. Segons ha pogut saber el diari, han escapat en una furgoneta de color blau. La primera tesi apunta a una baralla entre dos clans familiars. Ràpidament, diverses trucades han alertat de la situació, obligant a un ampli desplegament també a la zona on s'ha desencadenat l'escena. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal s'han desplaçat fins al lloc, a més del SEM, que ha traslladat el ferit. La investigació per esclarir les causes del succés està en marxa i els agents mantenen la cerca.
No és un fet aïllat a Catalunya aquesta setmana. En les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han iniciat una altra investigació per un tiroteig en un bar de Viladecans. Els fets van passar la nit del 20 de maig, cap a les 21.30 hores. La policia catalana ha assegurat que, quan van arribar al lloc dels fets, els sospitosos ja no hi eren i han indicat que tampoc no hi van localitzar persones ferides.