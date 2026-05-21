ARA A PORTADA

Sabadell

Una baralla entre veïns acaba amb un incendi provocat en un domicili de Sabadell

Els fets van tenir lloc aquest dimecres passat a la nit i no hi va haver ferits

  • La façana exterior del domicili afectat -
Publicat el 21 de maig de 2026 a les 12:56

Una baralla entre veïns va acabar amb un incendi provocat a Sabadell. Els fets van tenir lloc dimecres passat al vespre després que algunes persones increpessin els veïns del número 26 del carrer dels Reis Catòlics, al barri de la Creu de Barberà. Segons informen els Mossos d'Esquadra, al pis en qüestió s'hi traficava amb "petites dosis" de drogues i generava una "gran circulació de persones". Davant d'això, els veïns van emetre les seves queixes reiterades vegades i, després de mesos demanant-ho, aquest dimecres passat la policia catalana va aixecar diversos actes per poder entrar al domicili. En la intervenció, hi va haver un detingut

Al cap d'unes hores, passades les 22 h, els veïns van anar a davant del domicili implicat en els fets a protestar i a increpar els autors dels fets. El succés va acabar amb una baralla sense ferits, però els veïns de l'habitatge van treure les seves pertinences de l'interior i hi van calar foc de manera intencionada, tal com apunten des de la policia catalana. Així, els Bombers de la Generalitat van enviar-hi tres dotacions, a les 23:08 h, i van trobar flames a la porteria i fum al primer pis. Els efectius del cos van dur a terme les respectives tasques d'extinció per erradicar les flames i van treballar en la recerca de persones. Segons informen des del cos, es va localitzar una persona al primer pis, il·lesa, i alguns veïns ja s'havien autoevacuat. La façana exterior del domicili va acabar visiblement cremada i amb diversos vidres exteriors trencats. En l'actuació, també hi van intervenir agents de la Policia Municipal i tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques, encara que no hi va haver cap ferit. 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades