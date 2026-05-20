Els enterraments a Sabadell s'encareixen un 2,3% el 2026

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquesta setmana en la Junta de Govern Local les tarifes dels serveis funeraris per al 2026, que s’encareixen un 2,3% corresponent a la variació interanual de l’IPC estatal del mes de febrer de 2026. L’increment és inferior tant al de l’any passat (3%), com al de 2024 (3,4%).
Aquesta actualització dels preus base (IVA a part) suposarà un increment de la tarifa d’entre uns 8 i 181 euros, segons els diferents serveis que es contractin -beneficiència a banda–. El més econòmic passarà de 385,36 a uns 394 euros i, el més car, de 7.901,43 a uns 8.083 euros. Les tarifes també regulen el cost de la resta de serveis corresponents a l’àmbit funerari sabadellenc.
Nou tanatori de Torra
La funerària Torra és l’actual empresa concessionària del tanatori municipal, a la ronda d’Orient (també del cementiri i del crematori). En el cas del tanatori, la concessió acaba el 31 de desembre de 2027 i, quan arribi aquest moment, independentment que pugui o no tornar a optar al contracte, l’empresa sabadellenca ja preveu tenir construïdes les seves instal·lacions pròpies. Serà un tanatori que s’ha començat a construir enguany al carrer de Raimon Casellas (Gràcia) i que comptarà amb 10 sales de vetlla. Suposa una inversió d’uns 8 milions d’euros, a càrrec de l’empresa, i la previsió és que les obres estiguin acabades a finals de l’any que ve, 2027. El projecte té el segell sabadellenc de Next Arquitectura.