FOTOS | Comencen les obres de nou tanatori de Torra a Gràcia

Les obres de construcció del nou tanatori de la funerària Torra a Gràcia ja han començat. Oficialment, ho van fer fa un parell de setmanes, amb els primers moviments, i en aquests moments ja es poden copsar sobre el terreny amb la neteja i enderroc d'estructures preexistents. L'edifici es farà al solar del carrer de Raimon Casellas cantonada passatge Rovira i Virgili. La previsió és que les obres estiguin acabades a finals de l'any que ve, 2027.
Es tracta d'un equipament que tindrà 10 sales de vetlla amb bany propi, dues sales de cerimònies (una interior i una altra exterior), sales de lactància i infantil i zona de vending. Tot i que el nombre de sales serà el mateix que ara, tindrà una major superfície que permetrà guanyar confort i serveis. A l'exterior i en superfície i haurà 73 places d'aparcament de vehicles i 19 motocicletes. El projecte també s'ha treballat des de Sabadell, ja que el signa el despatx Next Arquitectura, i compta amb un pressupost de 6,5 milions d'euros (8 si es compta el cost que va suposar per Torra adquirir, fa uns anys, el solar).
Aquesta serà l'aposta de l'empresa de serveis funeraris sabadellenca per encarar el futur amb un edifici propi, tenint en compte que ara utilitza les instal·lacions municipals de la ronda d'Orient en mode de concessió que finalitza el 31 de desembre de 2027. Des de l'Ajuntament es manté la intenció de traslladar el tanatori municipal al costat del cementiri, tal com es preveu al Pla Director del Cementiri Municipal aprovat el 2008. Aquest moviment permetria ajuntar els serveis funeraris municipals en un mateix espai que, addicionalment, disposa de connexió amb autobús i un ampli aparcament.
El consellers delegats de Torra Xavier Pons i Alejandra Izard van explicar al Diari que "se’ns acaba la concessió a final del 2027 i hem volgut fer-ho sense pensar en el [proper] concurs sinó pensant que el 1997 es va liberalitzar el sector i abans eren més concessions i monopolis, ara ja no és així i hem decidit començar l’aventura sols les dues famílies que dirigim l’empresa". I afegien que "la trajectòria sempre ha sigut positiva, sempre hem intentat donar un bon servei a la ciutadania de Sabadell i, ser concessionaris o no, no ha de canviar res". Si opten de nou a la concessió, van afegir, "ja es veurà". Sigui com sigui l'empresa, que va celebrar 75 anys el 2025, ja tindrà el seu propi espai per continuar el camí en solitari.