Els docents entren a l'edifici de l'Ajuntament de Sabadell com a protesta durant la vaga

La jornada de reivindicació del professorat del Vallès ha arrencat amb milers de professionals tallant la Gran Via

  • Manifestació del professorat del Vallès a Sabadell, a l'interior de l'Ajuntamnet -
Publicat el 19 de maig de 2026 a les 12:15
Actualitzat el 19 de maig de 2026 a les 14:33

Milers de docents s'han concentrat aquest dimarts a la plaça d'Espanya de Sabadell en una nova jornada de mobilització convocada pels sindicats educatius del Vallès Occidental per reclamar millores en les condicions laborals del professorat. La manifestació, que ha arrencat a les 12 h, ha avançat per la Gran Via –que ha quedat tallada al trànsit– en direcció als Serveis Territorials d’Educació. Cap a les dues de la tarda, l'àmplia comitiva mobilitzada ha entrat a l'edifici de l'Ajuntament de Sabadell enmig d'una gran cridòria. Després d'uns minuts a la plaça de Sant Roc, un nombrós grup ha obert les portes per accedir a l'interior, deixant una imatge insòlita.

 

La protesta s’emmarca en el calendari d’aturades territorials impulsat pels sindicats després de la vaga docent celebrada la setmana passada arreu de Catalunya. A la convocatòria també s’hi han sumat famílies i estudiants de diferents municipis de la comarca. Els organitzadors asseguren que “som més de 12.000 al Vallès Occidental” i han fet una crida a “sortir totes al carrer” per defensar una educació pública “de qualitat”. A banda de la mobilització del migdia, els sindicats també han convocat una cassolada davant de l’Ajuntament de Sabadell a les 17 h. La seu del consistori ja ha estat lloc de destí del col·lectiu concentrat durant el matí.

Estem treballant per ampliar la informació..

  • Manifestació del professorat del Vallès a Sabadell, a l`interior de l`Ajuntamnet

  • Manifestació del professorat del Vallès a Sabadell

