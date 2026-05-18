Convoquen una manifestació de docents del Vallès a Sabadell aquest dimarts

També hi ha prevista una cassolada, a la tarda, davant de l'Ajuntament de Sabadell

  • La manifestació de docents del passat març, en el seu pas per la Gran Via -
Publicat el 18 de maig de 2026 a les 13:19

Els sindicats educatius han convocat per aquest dimarts 19 de maig una nova jornada de mobilització al Vallès Occidental, amb una manifestació a Sabadell en defensa d'unes millors condicions laborals pel professorat. La protesta s’emmarca en el calendari d’aturades territorials impulsat després de la vaga docent arreu de Catalunya de la setmana passada.

La convocatòria tindrà lloc a les 12 h a la plaça Espanya de Sabadell i preveu reunir docents, famílies i estudiants de diferents municipis de la comarca. Els organitzadors asseguren que “som més de 12.000 al Vallès Occidental” i fan una crida a “sortir totes al carrer” per reclamar una educació pública “de qualitat”. A banda de la manifestació del migdia, també s’ha convocat una cassolada davant de l’Ajuntament de Sabadell a les 17 h

La protesta està impulsada pels sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària, CGT Ensenyament i la Intersindical. Les organitzacions consideren insuficient l’acord signat el passat mes de març entre el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT, i reclamen reprendre les negociacions sobre qüestions com la reducció de ràtios, la recuperació de drets laborals i la millora de les condicions als centres educatius.

Aquestes mobilitzacions territorials tindran continuïtat el 28 de maig amb una nova jornada de protesta al Vallès Occidental, dins d’un calendari que també inclou dues jornades més de vaga general al sector educatiu i una vaga específica del 0-3 prevista per al 20 de maig.

