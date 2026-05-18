La Serra d'en Camaró ret homenatge a la gent gran amb una gran paellada a la plaça

La celebració del Dia de la Gent Gran, organitzada per l’associació de veïns la Serra d'en Camaró a la plaça Magdalena de Calonge, va tornar a omplir el barri aquest diumenge amb una paellada popular que va reunir prop de 250 persones en la celebració del dia de la Gent Gran. "És la festa per a unir generacions, per a què grans i joves es coneguin i els més grans expliquin històries del barri", exposa Obdulia Jiménez, una de les organitzadores de la festa. "Volem estimular la relació entre veïns de totes les edats", subratlla.
Jiménez assegura que la jornada “ha anat tot molt bé” i que l’ambient va ser immillorable. “La paella ha sortit molt bona, la gent ha gaudit de la trobada i del ball", expressa. Per elaborar la paella gegant, el grup encarregat va utilitzar 27 quilos d’aletes, 12 quilos de magra, 12 de costella, caldo valencià fet a la llenya i 27 quilos d’arròs, una combinació que va conquistar tothom.
Jiménez també ha reconegut la col·laboració del veïnat i de totes les persones que fan possible l’esdeveniment, així com l’assistència de comensals més enllà del barri, amb participants d'altres barris de Sabadell, però també d'altres municipis com ara Terrassa, Sant Quirze. Segons els darrers registres, la Serra d'en Camaró és un dels barris més petits de Sabadell, hi viuen només 1.610 veïns, però la jornada va aplegar força participació.
Tot i l’èxit, l’organització va topar amb la manca de material disponible. Aquest any, segons exposen des de l'organització havien sol·licitat 40 taules i 350 cadires a l’Ajuntament, però finalment només en van rebre 17 taules i 70 cadires. Aquest cap de setmana coincidien diversos esdeveniments a la ciutat, com ara la Festa Major de la Concòrdia o Medievàlia. La situació va obligar l’associació a llogar unes 200 cadires i 20 taules, una despesa propera als 700 euros. “Fa anys que comentem que falta material”, lamenten des de l’organització. Malgrat això, el balanç general és positiu i la festa es consolida com una de les cites més estimades del barri. “Estem molt agraïts per tot”, conclou Jiménez.