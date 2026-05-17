Sabadell balla al ritme de sevillanes: "La Romeria de San Sebastián de los Ballesteros fa 50 anys"

La Romeria de Sant Isidre Llaurador torna a convertir Sabadell en un gran escenari de guitarres, palmes, faralaes i sevillanes. Els Ballesteros es vesteixen amb els seus millors vestits aquest diumenge 17 de maig , en una edició especialment simbòlica per a l’Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros, que enguany reivindica més que mai l’origen d’una festa que va néixer l’any 1976 de la iniciativa d’un petit grup de veïns cordovesos establerts a Sabadell.
La celebració s’ha consolidat al llarg de gairebé cinc dècades com una de les cites més multitudinàries de l'entitat, capaç de reunir cada any més de 1.300 participants i una trentena de carrosses en un recorregut que travessa bona part del nucli urbà fins arribar habitualment, a Sant Julià d’Altura. Enguany, però, la pesta porcina ha alterat els plans i la celebració tindrà lloc a la font de Can Rull.
Un nou recorregut
La jornada ha començat a les 8.45 h amb la concentració de carrosses a la plaça del Doctor Robert, punt neuràlgic de l’inici de la festa, on té lloc l'esmorzar amb xurros amb xocolata. "Hem comprat 50 kg de xurros i 50 litres de xocolata, aproximadament", explica el president de l’entitat, Joaquín Lesmes. Des d’allà, i després de la salutació institucional per part de l’alcaldessa i altres autoritats, s’iniciarà la desfilada.
El recorregut travessarà alguns dels principals eixos de la ciutat: carrers com República i Narcís Giralt, la ronda Zamenhof, la plaça Catalunya i l’avinguda Francesc Macià, abans de continuar per Josep Tarradellas, plaça Espanya, Gran Via i l’avinguda Matadepera fins arribar a Ca n’Oriac. Des d’allà, la comitiva continuarà per la ronda Roureda, ronda Europa i Via Alexandra fins a la zona d’Andreu Nin, on finalitzarà el recorregut amb l’estacionament de les carrosses.
L’organització preveu una participació que podria superar les 25 carrosses, amb prop de 1.300 persones implicades entre entitats, famílies i colles. En les seves edicions més multitudinàries, la romeria ha arribat a reunir fins a 3.000 assistents en determinats punts del recorregut. La celebració culminarà a la tarda, a les 18.00 h, amb el lliurament de premis del concurs de carrosses. El jurat atorgarà 150 euros i trofeu a la millor carrossa, 125 euros i trofeu a la segona classificada i 90 euros i trofeu a la tercera. La resta de participants podran optar a ajudes de 50 euros segons la valoració del jurat.
Un recorregut per la seva història
Els orígens de la romeria es remunten al 1976, quan un grup d’amics procedents de San Sebastián de los Ballesteros, a Còrdova, va decidir recuperar a Sabadell l’esperit de les romeries del seu poble. Aquella primera trobada, segons recorda el president de l’entitat, va néixer de manera gairebé improvisada però amb una forta càrrega emocional i comunitària. “Va començar amb quatre o cinc cordovesos que es van trobar a la platja i van decidir que volien fer alguna cosa semblant al seu poble aquí. Van posar 100 pessetes cadascun i van tirar endavant la primera romeria”, recorda l'actual president de l'entitat. Aquella iniciativa inicial va ser el punt de partida d’una entitat que, aviat, va obrir-se a tota la comunitat andalusa de l’àrea metropolitana i del Vallès, fins a esdevenir un espai intergeneracional on avui hi tenen un paper destacat també els fills i nets dels primers participants.
Lesmes destaca que la romeria no només ha crescut en participació, sinó també en identitat: “Al principi érem coneguts com la romeria dels cordovesos, però amb el temps es va obrir a tothom. Ara hi ha més catalans que andalusos participant-hi. És una festa que ja forma part de Sabadell”.
Amb el pas dels anys, les carrosses han esdevingut un dels elements centrals de la celebració. Si en les primeres edicions destacava l’elaboració artesanal i el nivell de detall de les decoracions, avui el format ha evolucionat cap a propostes més senzilles però igualment vistoses, amb un fort protagonisme del color, la música i la indumentària flamenca. “El segon any va ser espectacular, amb molta gent i unes carrosses molt treballades. Aquell impacte inicial va marcar molt”, recorda Lesmes. “Abans es cuidava molt cada detall. Ara potser són més minimalistes, però quan arriben totes juntes a la plaça, el color i l’ambient continuen sent impressionants”.
La romeria s’ha mantingut viva durant gairebé 50 anys gràcies a la implicació continuada de l’entitat organitzadora i de les famílies participants. Lesmes subratlla que la clau ha estat la constància: “És molta feina, però la romeria no mor perquè la gent la sent seva”. Actualment, la participació combina diferents generacions, amb una forta presència de joves que han crescut dins la tradició. Aquesta continuïtat ha permès que la festa es mantingui com una de les expressions culturals més estables del teixit associatiu andalús a Sabadell.